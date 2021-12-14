 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

白马非马 update for 14 December 2021

2021/12/14 夜间更新修复

Share · View all patches · Build 7881568 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

官方交流群：756815440

  1. 添加-在快捷栏处长按右键可快速使用物品（仅快捷栏内）

    2 添加-现在购买物品长按可以连续购买了（速度有点快）

  2. 添加-开放了混沌斧神器的所有功能（使用神通开辟洞天可控制进出）

  3. 修复-万界幻空抽奖时会什么东西都没有bug

  4. 修复-击杀滋生的妖魔无法完成净化妖魔任务bug

  5. 修复-快捷栏导致的第二日无法确定bug

  6. 修复-使用灵愈符报错bug

  7. 修复-建造时视野偏差bug

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.