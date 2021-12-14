2021/12/14 夜间更新修复

官方交流群：756815440
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添加-在快捷栏处长按右键可快速使用物品（仅快捷栏内）
2 添加-现在购买物品长按可以连续购买了（速度有点快）
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添加-开放了混沌斧神器的所有功能（使用神通开辟洞天可控制进出）
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修复-万界幻空抽奖时会什么东西都没有bug
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修复-击杀滋生的妖魔无法完成净化妖魔任务bug
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修复-快捷栏导致的第二日无法确定bug
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修复-使用灵愈符报错bug
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修复-建造时视野偏差bug
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