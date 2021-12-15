2021.12.15 更新内容(版本 1.12.15.1)

少侠们好：

今日除了内存优化及修复BUG外，特别的是……自行更换立绘功能上线啦(更换方式请参照下方说明)！欢迎少侠帮心仪的角色换上新形象唷！

更新内容：

优化内存。 修正游戏内错字。 优化部分2D贴图格式。 增加围棋挑战「贾玄难题」正确解法路线。 优化角色信息中，移动速度显示方式。 修正可与胖猫重复第一次对话的问题。 修正重复取得「鸡舍宝箱」传闻的问题。 修正使用手柄时，互动图标会跳动的问题。 修正「兑」卦象功能状态的错误文字说明信息。 修正完成铜人阵后，带着殷芙出山门会被传送回大雄宝殿的问题。 修正接取悬赏「白海余孽」任务，触发的却是「五鼠闹京」的任务问题。 修正在「仕女图」任务时，同时执行「彼岸他方」任务，有可能连同殷芙一起传送出聚仙镇的问题。

立绘更换说明：

STEP1. 开启STEAM找到《天命奇御二》，鼠标右键选择「管理」→「浏览本地文件」→开启「FateSeekerII_Data」文件夹。

STEP2. 进入「FateSeekerII_Data」→「StreamingAssets」→开启「CustomPortraits」文件夹。

STEP3. 将想更换的角色图片放入文件夹中。(图片大小格式需为1024*1024.png)。

STEP4. 图档名称请参考文件夹内的「portraits.txt」中名称对照命名。

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