【稳定版本0.9.1.100】12.14更新公告

更新：

新的战斗UI

前景提要：

游戏里以卡牌指代灵气的事情一直都被人吐槽，甚至有玩家在群里说到向好友推荐游戏的时候别人看到卡牌就直接放弃了。

于是在征求大家的意见后，我们就开始重置战斗UI了。

新版战场示意图



在新的战斗UI中，每回合吸收获得的灵气会统一以灵气球+数字的方式显示在右下角。

点击选择技能后会自动选择灵气，灵气被选中后会移动到中间的八卦阵中并显示出灵气的生克关系，这时候再次点击同一技能会自动更换选择的灵气，每次释放技能时第一次自动选择的灵气会与你上一次释放这个技能时消耗的灵气相同。

在消散灵气阶段，可以通过左键精确消散灵气，也可以通过右键快速消散某一属性的全部灵气。

我们也增加了不少快捷键，武器的快捷键变成了D，第二把武器的快捷键变成F。

释放技能的确定可以用空格键，而取消和结束回合可以用ESC键操作。

新的师徒互动

在这次更新后，加入门派内门时拜的师傅会与你有更多的互动，他会逐渐引导你学会属于他的流派，并在这些互动中逐渐增进你们之间的好感度。

并且现在向师傅请教时将不会有不传之秘的限制。 境界成长体系的调整

第二次的前情提要：

自从游戏的炼器版本更新后，游戏的战斗体验又逐渐进入了崩坏的状态。

练气杀金丹、筑基杀元婴，能杀也就算了，都还杀得贼轻松。

这一方面破坏了游戏的代入感，另一方面游戏也逐渐变得人均炼器，这也使游戏体验变得单一无趣。

于是趁着这次战斗UI重置，要修改技能功法中灵气牌描述的问题，本着来都来了，改都改了的原则，就干脆把境界成长体系也调整了。

① 增加各个大小境界之间的属性差距。

我们增加了各种境界突破后血量、神识、遁速的成长。

如果展开来说有点过于繁琐，那就举个栗子吧，现在人物到了元婴期，即使不修体道不修丹道，也能有三千左右的血量和六十多的神识遁速。

当然，NPC和妖兽的相应属性也会随之做出相应的调整。

我们对旧存档里的玩家角色补上了这次改动中应该提升的血量、遁速和神识，但是对于原有存档里的NPC角色，只能说不敢动不敢动，所以那部分旧存档中原有的NPC还是会保持原样。

② 大幅增加了功法在战斗力组成中的重要性。

之前除了一部分核心功法外，大部分功法对战斗的影响都有亿点微弱，于是我们加强了那些对战斗影响较小的功法，并且提高了每一层功法的成长幅度，提升了突破功法带来的成长感。相应的，我们也修复了原来天阶功法领悟和突破时间和地阶功法一样的bug（要不是在做调整还真没注意到），并且略微调整了一下不同品阶的功法参悟时间。

③ 提高了神通随着境界的成长幅度

略微调整了一下神通的成长曲线，这部分调整在练气至金丹阶段不是非常明显，但是在元婴之后的成长会大幅提高。具体调整后的效果大家可以在游戏中感受。

④ 调整并加强了大部分的悟道效果

这部分的调整基本和功法调整同步，具体的数值也就不在这里展示了。

⑤ 提升了结丹的品级带来的血量增幅。

⑥ 提升了元婴九变的效果

神通功法的优化和调整

既然我们的目标是让绝大部分的流派都有可玩性，那仅仅调整数值还是不够的，于是我们重新设计了一些在构成和玩法上有问题的流派，调整了之前一些比较冷门的功法神通，然后又添加了一些新的。

由于这些改动在之前的公告中已经列出了，所以这里也就不再重复了，如果有兴趣的话可以查看我们12月3日公告的内容。 论道和感悟的调整

这次调整后NPC的悟道水平有了大幅度的提升，使论道的收益也大幅提升到了有些离谱的情况，为了稍微平衡，我们优化调整了一下论道，使论道的收益只比之前版本提高了一点。

现在论道后获得的思绪品阶不再取一方悟道境界的最高值，而是取论道双方悟道境界的平均值。

而获得的悟道值也会受到双方悟道境界差距的影响，悟道境界差距越大，获得的悟道值越低。

同时为了优化感悟体验，现在在感悟时可以自行选择感悟思绪的时间，不过剩余的思绪也会在感悟中断后消散。 新的天赋

异族血脉：筑基成功后，使当前血量翻倍（我们终于修复了筑基时血量翻倍的bug，不过考虑到这也是个挺有意思的玩法，所以干脆把这个bug转正成为了一个天赋）

命犯桃花：你风趣幽默，气质不凡，人们总会在不经意间被你吸引，很少有人能够拒绝你的主动示好。

天赋点调整：红尘众生，天命主角，异世傲天分别增加为了10点、20点和40点天赋点。 炼器的调整

这次调整加强了原来被大家忽视的炼器词缀，降低了这些词缀所消耗的灵力。

被加强的有直接造成伤害、蓄势、回血、护罩、振X、尘、沙和灵根权重。

一些原有的固定装备的数值也进行了同步调整。

优化：

优化星冲生魔的任务流程

我们添加了一个新的丹药：

蚀月强魂丹：本场战斗神识+10

然后这个丹药会在其中一个分支剧情中投放。

同时在另一个分支剧情中略微降低了一下冲虚的强度。

然后我们还修复了被冲虚击败后会身死道消的bug。（没错，这是个bug，只不过因为之前的冲虚太弱了一直没人发现） 优化了门派神兵阁的武器

我们调整了门派神兵阁的武器属性，尝试让萌新们可以获得更有作用的法宝（大概）。 双修的优化

通过双修获得的精元会随玩家境界提升而增加，后期不必再为此过于频繁的双修了。 优化了化神领域的效果

减伤的幅度由原来的80%调整为50% 优化了宗门藏经阁秘籍的排序方式 加快了御剑飞行时的移动速度

Bug修复：

修复了公孙家炼制阵旗时不消耗灵石的bug 修复了副本中读档可能会出现克苏鲁式未知生物并卡死的bug 修复了可以通过切换功法方案保留五内观想法效果的bug 修复了金虹流派中没有一气分神功的bug 修复了离火门藏经阁二楼没有焚心诀的bug 修复了破釜沉舟描述和实际品级不符的bug 修复了龙隐洞中移动还消耗时间的bug 修复了化尘教入门会送两份神通的bug. 修复了星河剑派入门会送2件衣服的bug 修复了使用esc关闭请教界面时物品详情不跟随消失的bug 修复了帮助他人夺得矿脉后依然会收到争夺失败的传音符的bug 修复了可以通过切换装备方案复制法宝的bug 修复了炼器时同样属性的词条字体颜色显示不同的bug 修复了连续炼器时灵纹有概率不生效的bug 修复了天魔眼里出现了奇遇山中庄园的bug 修复了仙山妙药任务过期了任务却没有关闭的bug 修复了灭灵掌请教错误的bug 修复了拍卖会可以无限复制物品的bug 修复了海兽还会上岛的bug



今日碎碎念：

更新到稳定版了！

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。



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