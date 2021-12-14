2021/12/14 更新修复及调整

官方交流群：756815440
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添加-万界幻空加入了可以获取到新的功法二十三本
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添加-万界幻空十连抽（按住CTRL键即可）
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调整-现在每到新的一天宠物会回归原位
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修复-使用生产工具灵愈符报错bug
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修复-使用某些宝藏性质道具会报错崩溃bug
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修复-击杀滋生的妖魔无法完成净化妖魔任务bug
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修复-法宝增加移速效果无效bug（攻速以及移速属性）
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修复-万界幻空抽奖时会什么东西都没有bug
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