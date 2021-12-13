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白马非马 update for 13 December 2021

2021/12/13 更新修复及调整

Share · View all patches · Build 7874081 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

官方交流群：756815440

  1. 添加-加入了怪物滋生的妖魔，会在大地图随机位置生成（等级为练气期-元婴期），掉落随机基础材料、稀有材料，出现的时间、概率受心魔、道德属性影响

  2. 调整-现在攻击时会自动转向攻击的方向了

  3. 调整-拥有的灵石现在会显示一个整数

  4. 修复-八卦盘卜算时无显示信息bug

  5. 修复-大地图灵物品质等级不正确bug

  6. 修复-拥有五行神器依旧无法吸收五行之力BUG

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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