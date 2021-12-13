2021/12/13 更新修复及调整

官方交流群：756815440
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添加-加入了怪物滋生的妖魔，会在大地图随机位置生成（等级为练气期-元婴期），掉落随机基础材料、稀有材料，出现的时间、概率受心魔、道德属性影响
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调整-现在攻击时会自动转向攻击的方向了
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调整-拥有的灵石现在会显示一个整数
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修复-八卦盘卜算时无显示信息bug
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修复-大地图灵物品质等级不正确bug
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修复-拥有五行神器依旧无法吸收五行之力BUG
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添加-加入了怪物滋生的妖魔，会在大地图随机位置生成（等级为练气期-元婴期），掉落随机基础材料、稀有材料，出现的时间、概率受心魔、道德属性影响
调整-现在攻击时会自动转向攻击的方向了
调整-拥有的灵石现在会显示一个整数
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