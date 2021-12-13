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觅长生 update for 13 December 2021

【测试版本0.9.2.322】12.13更新公告

Share · View all patches · Build 7873201 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

  1. 调整了燃火术、爆燃、泰阳功和星河剑阵的效果

    燃火术：降低了筑基后伤害，提升了连击获得焰的数量。

    爆燃：增加了一点灵气消耗，增加了一次触发【焰】的效果

    泰阳功：每层获得的焰+1

    星河剑阵：调整为回合结束获得振剑

  2. 优化了神剑诀的悟道要求

    调整为剑道略有小成金道初窥门径

Bug修复：

  1. 修复了化劲会透支灵气的bug
  2. 修复了真龙之血没有正确生效的bug
  3. 修复了NPC丹道点出双倍耐药后没有正确生效的bug
  4. 修复了NPC不会正常更换装备的bug
  5. 修复了NPC放玩家鸽子（邀请来洞府但不来)的bug
  6. 修复了万尘归灵诀宁州声望1000了还不能请教的bug
  7. 修复了龟甲丹没有生效的bug
  8. 修复了请教的破釜沉舟还是天阶的bug
  9. 修复了星辰神念体之后，特效动画一直持续播放的bug

 

今日碎碎念：

好耶！

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一. 测试版本的开放方式：

 

在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。

 

二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用

 

正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

 

注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。

 

三. 测试版本须知

 

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

 

  1. 加群找管理：

    觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

    觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）

    觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）

    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）

    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）

    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215

     
  2. 到论坛发帖：

    3DM论坛觅长生专版

    百度贴吧觅长生吧

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