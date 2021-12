Coteries available in German NOW!

**Herzlich willkommen!

If you're a fan of Vampire: the Masquerade and you speak German, it's an opportunity you can't miss!**

Just like we promised, we've fully translated Coteries of New York to German.

If you couldn't or simply didn't want to experience Coteries in any other available language, you don't have to wait anymore.

Grab a copy of the game and experience twisted vampire politics in your preferred language.

Additionally, in patch 1.0.11 we've fixed some minor technical issues.

And for those of you, who already composed their coterie, take a look at

Shadows of New York, a standalone expansion to Coteries of New York.

https://store.steampowered.com/app/1279630/Vampire_The_Masquerade__Shadows_of_New_York/

Wanna talk about our games, VtM or ask our devs about something? Join our [Official Discord server](discord.gg/8JBbSWU)

///

New York spricht Deutsch!

...zumindest der „lichtscheue“ Teil ;)

Ihr habt’s gefordert, wir haben’s versprochen, jetzt wird geliefert – Coteries of New York ist ab heute in deutscher Sprache verfügbar!

Falls ihr also a) VtM geil findet und b) Deutsch sprecht, dann schnappt euch eure Kopie von

Coteries und stürzt euch in den blutsaugerverseuchten Großstadtdschungel des Big Apple!

Vorher möchten wir uns aber unbedingt noch einmal für eure engelsgleiche Geduld bedanken – und

eure teuflisch gute Unterstützung! Wenn die Gerüchte stimmen, soll unser Chefübersetzer sogar

jedes einzelne „German +1“ abfotografiert, ausgedruckt und in sein Poesiealbum geklebt haben...

Übrigens finden wir, dass Vampire die einzigen coolen Parasiten sind; deshalb haben wir mit

Version 1.0.11 die letzten Bugs, Glitches und sonstigen uncoolen Tierchen aus dem System gefegt.

Euch erwartet also das beste Coteries, das es jemals gegeben hat!

Ach, ihr kennt das alles schon? Habt von Aisling Latein gelernt und könnt bei D'Angelo die

Monologe mitsprechen? Na, _dann _wird’s aber höchste Zeit, dass ihr euch den selbstständigen

nächsten Teil unserer Vampir-Saga anschaut – Shadows of New York!

https://store.steampowered.com/app/1279630/Vampire_The_Masquerade__Shadows_of_New_York/

Erzählt uns doch, welche der beiden Stories euch besser gefallen hat, hängt mit unseren Entwicklern

ab oder quatscht mit uns über VtM – auf unserem [offiziellen Discord-Server!](discord.gg/8JBbSWU)