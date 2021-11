Update November/21/2021

v1.8.0.2

_

OAuth Token and Discord address

_

Greetings.

Some users have problems to

access the page to generate the OAuth Token,

and access our Discord.

When clicking on the buttons, the browser opens,

and the error adds "%22" to the address bar.

This engine bug occurs for Google Chrome and MS Edge users.

Changes:

Buttons keep copying addresses to ClipBoard.

We've added a message to make the copy more explicit.

We removed the Browser automatic opening,

to prevent this from getting in the way of users.

We've also added a button with our support email.

in the Menu for easy access.





Português - BR

Update 21/11/2021

v1.8.0.2

_

Endereços do OAuth Token e Discord

_

Saudações.

Alguns usuários tiverem problemas para

acessar a pagina para gerar o OAuth Token,

e acessar nosso Discord .

Ao clicar nos botões, o navegador é aberto,

e o erro adiciona "%22" na barra de endereços.

Este bug da engine ocorre para usuários do Google Chrome e MS Edge.

Mudanças:

Os botões continuam copiando endereços para o ClipBoard.

Adicionamos uma mensagem para deixar mais explícito a cópia.

Removemos a abertura automática do Navegador,

para impedir que isso atrapalhe os usuários.

Também adicionamos um botão com nosso email de suporte

no Menu, para facilitar o acesso.