Share · View all patches · Build 7676060 · Last edited 8 November 2021 – 14:59:14 UTC by Wendy

Fixed the crash problem that may occur when starting the game after re selecting the age from the start menu

Fixed the possible jump out problems when applying cabin configuration on fleet management page

Fixed the possible pop-up problems when clicking on the flight plan table in the flight plan page

Fixed the display of the cargo fare slider in the flight plan page.

处理开始菜单重新选择年代后再开始游戏可能会出现的跳出问题

处理机队管理页面套用客舱配置时可能出现的跳出问题

处理在飞行计划页中点击飞行计划表时可能出现的跳出问题

处理飞行计划页中货物票价滑块的显示问题