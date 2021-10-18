墲人之境更新 10-18

优化
·冒险者被攻击后移动速度持续时间削弱25%，都统击中冒险者加速未变
·冒险者默认翻滚Q键技能实装
·飞燕斩手感调优，伤害提高1格
·所有守墓人刀气手感优化
·削弱稳如泰山，增加冷却时间
·金玲，天赋与主动技能简化，更容易理解上手
·冒险者倒地流逝速度提高50%
·安可天赋3效果调整为，受击后时间延长50%
·谷月基础道具改为寻龙罗盘
BUG修复
·金玲乐伶修复攻击力为0的问题
·修复守墓人无法使用动作
·锦衣卫擦刀时间修复
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·冒险者默认翻滚Q键技能实装
·飞燕斩手感调优，伤害提高1格
·所有守墓人刀气手感优化
·削弱稳如泰山，增加冷却时间
·金玲，天赋与主动技能简化，更容易理解上手
·冒险者倒地流逝速度提高50%
·安可天赋3效果调整为，受击后时间延长50%
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