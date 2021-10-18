墲人之境更新 10-18

优化

·冒险者被攻击后移动速度持续时间削弱25%，都统击中冒险者加速未变

·冒险者默认翻滚Q键技能实装

·飞燕斩手感调优，伤害提高1格

·所有守墓人刀气手感优化

·削弱稳如泰山，增加冷却时间

·金玲，天赋与主动技能简化，更容易理解上手

·冒险者倒地流逝速度提高50%

·安可天赋3效果调整为，受击后时间延长50%

·谷月基础道具改为寻龙罗盘

BUG修复

·金玲乐伶修复攻击力为0的问题

·修复守墓人无法使用动作

·锦衣卫擦刀时间修复