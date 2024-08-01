8月2日停服维护公告

亲爱的道友：
为了给您提供更好的游戏体验，我们将进行停服维护。维护期间将无法进入游戏，建议所有道友提前退出游戏，待维护完成后重新登录。给您带来不便，我们深表歉意，再次感谢您的支持！维护结束后小师妹将送上停服维护补偿~
【维护时间】
2024年8月2日08:00-10:00(UTC+8)
【新增内容】
- 活动中心新增活动
a. 8月2日~8月9日 八荒神通·腐朽镇魂
b. 8月2日~8月9日 余火破魔令
c. 8月2日~8月11日 六阶武库·灵器聚元
d. 8月5日~8月11日 宗门大比拼
【优化内容】
- 【仙途秘卷】界面显示优化
- 已修复本体但未修复神淬的武器进行如下调整
a. 可重新淬铸，新的淬铸可覆盖原有已损毁的淬铸
b. 可兑换为定玄玉鉴
c. 可作为器灵升级的材料
d. 可作为武器的修复材料
【问题修复】
- 修复领主【尊火教主·残薪】第二阶段震慑状态描述不准确的问题
- 修复打开仓库后无法使用ESC关闭仓库的问题
- 修复【论剑争玄】玩法中，匹配进入时有可能触发断线重连并强制结算的问题
- 修复部分已知问题
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