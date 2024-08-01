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剑气劫 update for 1 August 2024

8月2日停服维护公告

Share · View all patches · Build 15225939 · Last edited 1 August 2024 – 11:32:16 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

亲爱的道友：

为了给您提供更好的游戏体验，我们将进行停服维护。维护期间将无法进入游戏，建议所有道友提前退出游戏，待维护完成后重新登录。给您带来不便，我们深表歉意，再次感谢您的支持！维护结束后小师妹将送上停服维护补偿~

【维护时间】

2024年8月2日08:00-10:00(UTC+8)

【新增内容】

  1. 活动中心新增活动
    a. 8月2日~8月9日 八荒神通·腐朽镇魂
    b. 8月2日~8月9日 余火破魔令
    c. 8月2日~8月11日 六阶武库·灵器聚元
    d. 8月5日~8月11日 宗门大比拼

【优化内容】

  1. 【仙途秘卷】界面显示优化
  2. 已修复本体但未修复神淬的武器进行如下调整
    a. 可重新淬铸，新的淬铸可覆盖原有已损毁的淬铸
    b. 可兑换为定玄玉鉴
    c. 可作为器灵升级的材料
    d. 可作为武器的修复材料

【问题修复】

  1. 修复领主【尊火教主·残薪】第二阶段震慑状态描述不准确的问题
  2. 修复打开仓库后无法使用ESC关闭仓库的问题
  3. 修复【论剑争玄】玩法中，匹配进入时有可能触发断线重连并强制结算的问题
  4. 修复部分已知问题

Changed depots in app_prerelease branch

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Windows 64-bit Depot 2739601
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