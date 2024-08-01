8月2日停服维护公告

亲爱的道友：

为了给您提供更好的游戏体验，我们将进行停服维护。维护期间将无法进入游戏，建议所有道友提前退出游戏，待维护完成后重新登录。给您带来不便，我们深表歉意，再次感谢您的支持！维护结束后小师妹将送上停服维护补偿~

【维护时间】

2024年8月2日08:00-10:00(UTC+8)

【新增内容】

活动中心新增活动

a. 8月2日~8月9日 八荒神通·腐朽镇魂

b. 8月2日~8月9日 余火破魔令

c. 8月2日~8月11日 六阶武库·灵器聚元

d. 8月5日~8月11日 宗门大比拼

【优化内容】

【仙途秘卷】界面显示优化 已修复本体但未修复神淬的武器进行如下调整

a. 可重新淬铸，新的淬铸可覆盖原有已损毁的淬铸

b. 可兑换为定玄玉鉴

c. 可作为器灵升级的材料

d. 可作为武器的修复材料

【问题修复】