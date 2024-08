Sand Worm, new netcode and basic stage mod support - v2.0.0

Share · View all patches · Build 15218095 · Last edited 31 July 2024 – 22:09:19 UTC by Wendy

Hello Marbles!

Version 2.0.0 brings improved network play, a new stage hazard for the Desert, basic stage mod support and new cosmetics.

General

Network play has been improved in order to create a fair experience for all players and mitigate host advantage.

Added a new loading screen that shows what stage is about to be played.

Basic stage mod support allows players to create their own stages using the Unity editor and load them into the game externally. Stay tuned as more details will be given on the stage creation process, as well as Steam Workshop integration.

Stage: Dove's Desert

Added the Sand Worm as a stage hazard.

Terrain no longer deforms while playing.

Cosmetics

The following costumes have been added:

The following cosmetics have also been added:

Antlers

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/de480213f105114b32cbfcc4908a60e1ec7e9465.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/3d8fe82d2e5d2377f0fd4b3554e1248b79127047.png)[/url] Buff Arms

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/161a7bb16fae335bfcf01fc7f8e490bfe45b2e2d.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/ef54615c22318ede41ff0c788a1c18daefe9037b.png)[/url] Nitri's Horns

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/bf494f08b9151791b95c37826a74b84e59a0e277.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/7d1ac61182b38d92239876a510af6f41e07eda08.png)[/url] Eyestalks

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/4a165b2147fc200e8c124737bf5fab77ddb2b26f.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/e4d0071ad69fa6b27ecc726bdf1b277fb159af0c.png)[/url] Bug Legs

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/9e0cb6de1c829c32d5cb654a465b25fa19c986e2.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/c63bfe4a6f368d6b90a10ff47d2e776c90751ef3.png)[/url] Scarf

The following face features have also been added:

Thick Eyebrows

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/7b36ad84d119375baa06acd3649ba9f4335c1997.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/e7620b1375929ce9204fa92b8e92224083aa2472.png)[/url] Square Eyes

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/9b2f18909074e46b6a754a248eb52ea5db6a97c8.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/b6949ff8759c343a347c8911fbc40358cc7a6f34.png)[/url] T Eyes

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/bec6a3003dbb6955bb9807bf98f58a944f992947.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/4b88de0116cd8121fc12e32b897a896577d231ab.png)[/url] Tired Eyes

[url=https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/3575d461fe1d8bd6c8cd543d61e19d819b15d7ae.png]![](https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42626471/2886a09338ff9a5db8bbcbe10d7f422361f1fa45.png)[/url] Wide Eyes

Special thanks to W3 for providing 3D models for all new cosmetics and the Armadillo costume.

Special thanks to NueSB for providing 3D models for the Nitri costume.

Thank you for playing the game! Stay tuned for more fixes and content updates.

See you in the arena!