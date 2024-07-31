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降妖神兵 update for 31 July 2024

《降妖神兵》2024年7月更新

Share · View all patches · Build 15213697 · Last edited 31 July 2024 – 15:09:11 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

english edition is not supported.

游戏交流QQ群：966022565

2024年7月更新内容

新增内容
  • 增加配方追踪，在合成界面选择要合成的道具，按确认键，可以把配方显示在画面右侧；
  • 地宫增加6种临时大幅提升玩家属性的神龛，地宫一层固定出现一个，其他层概率出现；
  • 打败妖王全村庆祝后，大部分NPC会有新的对话；
  • 设置增加显示伤害数字的开关；
  • 增加喂养飞龙的天数提示；
  • 增加辣酒任务种植涮涮辣的数量提示；
  • 增加Steam成就：诸神卫护，与6种神龛互动后解锁；
游戏调整
  • 西洋商人回收的大部分商品是玩家已拥有的商品，并完善商品随机模式；
  • 加强夫人的战斗力，不用打理菜地的下雨天，夫人会去隐居处修炼“祖传秘法”；
  • 浮动伤害的暴击显示图标；
  • 猫食槽的容量改为120，并修复自动喂宠物时错误的食物扣除；
  • 调整生命恢复的漂浮数字动画；
  • 变身灵蛇免疫毒debuff，变身火龙免疫火debuff；
  • 削弱长城地图的敌人战力；
  • 游戏开始运行时的LOGO动画可以用空格键或鼠标左键跳过;
问题修复
  • 神龛互动后可以穿透，避免掉落物和神龛重叠导致无法拾取；
  • 神龛上的图标增加浮动动画；
  • 修复读档时角色界面的变量残留；
  • 修复老存档打开西洋商人回收商店的报错；
  • 修复玩家变身远程技能无法击中待机巡逻的敌人；
  • 修复顽魔洞剧情相关问题；
  • 修复由最近更新导致游戏开始的报错；
  • 修复神龛会随机到门口影响交通；
  • 增强技能面板与夫人面板的稳定性；
  • 修复进入游戏后不显示伤害数字；

Changed files in this update

Windows 降妖神兵 Demo试玩 Content Depot 1304471
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