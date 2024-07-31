《降妖神兵》2024年7月更新

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2024年7月更新内容
新增内容
- 增加配方追踪，在合成界面选择要合成的道具，按确认键，可以把配方显示在画面右侧；
- 地宫增加6种临时大幅提升玩家属性的神龛，地宫一层固定出现一个，其他层概率出现；
- 打败妖王全村庆祝后，大部分NPC会有新的对话；
- 设置增加显示伤害数字的开关；
- 增加喂养飞龙的天数提示；
- 增加辣酒任务种植涮涮辣的数量提示；
- 增加Steam成就：诸神卫护，与6种神龛互动后解锁；
游戏调整
- 西洋商人回收的大部分商品是玩家已拥有的商品，并完善商品随机模式；
- 加强夫人的战斗力，不用打理菜地的下雨天，夫人会去隐居处修炼“祖传秘法”；
- 浮动伤害的暴击显示图标；
- 猫食槽的容量改为120，并修复自动喂宠物时错误的食物扣除；
- 调整生命恢复的漂浮数字动画；
- 变身灵蛇免疫毒debuff，变身火龙免疫火debuff；
- 削弱长城地图的敌人战力；
- 游戏开始运行时的LOGO动画可以用空格键或鼠标左键跳过;
问题修复
- 神龛互动后可以穿透，避免掉落物和神龛重叠导致无法拾取；
- 神龛上的图标增加浮动动画；
- 修复读档时角色界面的变量残留；
- 修复老存档打开西洋商人回收商店的报错；
- 修复玩家变身远程技能无法击中待机巡逻的敌人；
- 修复顽魔洞剧情相关问题；
- 修复由最近更新导致游戏开始的报错；
- 修复神龛会随机到门口影响交通；
- 增强技能面板与夫人面板的稳定性；
- 修复进入游戏后不显示伤害数字；
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