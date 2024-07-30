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QuestNotes update for 30 July 2024

Version0.15.6.0

Share · View all patches · Build 15199995 · Last edited 30 July 2024 – 16:33:14 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

■仕様変更
[共通]イベントを自動進行にしていた時に誰かがメッセージ入力になった場合は待機するように変更
[タッチ][ウェブ]自身の発言表示は左揃えにする（通常版に合わせる）
[通常]シナリオファイルを分割して保存する準備
[通常]シナリオの各種データ上限の増加(+20/+50/+100から+30/+70/+150)
[通常]リソース容量の最大拡張数を増加
■不具合修正
[タッチ]入力処理の修正
[通常]ボードリストからイベントを編集した場合に保存されない場合がある
■その他
[共通]一部ファイルの通信を圧縮するように変更
[タッチ]自動進行の処理を調整

Changed files in this update

QuestNotes Content Depot 1686521
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