Version0.15.6.0

■仕様変更

[共通]イベントを自動進行にしていた時に誰かがメッセージ入力になった場合は待機するように変更

[タッチ][ウェブ]自身の発言表示は左揃えにする（通常版に合わせる）

[通常]シナリオファイルを分割して保存する準備

[通常]シナリオの各種データ上限の増加(+20/+50/+100から+30/+70/+150)

[通常]リソース容量の最大拡張数を増加

■不具合修正

[タッチ]入力処理の修正

[通常]ボードリストからイベントを編集した場合に保存されない場合がある

■その他

[共通]一部ファイルの通信を圧縮するように変更

[タッチ]自動進行の処理を調整