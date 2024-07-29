修复bug 后续更新内容

1、每点提升悟性提升剑意的效果由0.5%提升至1.25%,提高了高悟性角色剑意的修炼速度（如原20悟性，每次战斗后提升剑意概率为10%。现在为25%,大概战斗/快速战斗四次就会提升一级剑意）

2、修复极低概率出现的，在某种极端情况下会出现时间无法流动的bug

3、修复部分老旧Cpu机型存档时需要时间较长，导致存档途中时间流动，存档时数据发生变化，可能导致存档失败的bug。

4、修复当队伍脚程过快,或在设置中将游戏速度拉到最满时,一次时间跳动时候时有2个队伍同时到达城镇,其中1个不会交标或提交镖物后镖物仍在身上的bug。

5、现在存档时时间会暂停流动，存档后自动恢复。

6、修复部分剧情文案描述错误的问题

7、修复部分装备描述不对的问题。

8、大幅增加红色特殊NPC的资质和悟性（红色NPC已经是60多个版本前做的内容了，随着游戏不断降低难度,好几个版本提高了初始刷出来的普通NPC的属性,现在红色NPC的属性看起来有点垃圾了。老存档无效）

关于后续更新内容：

已答应玩家并且一定会更新的内容：

1、当铺（可在当铺低价直接出售垃圾道具，但是收购价很低）

2、其他城市显示特产出售详情。

3、开放无底洞、开放最后一条主线任务（注：最后一条主线指向无底洞）

4、跳过快速战斗后的贼寇对话功能。

以上是后续一定会更新的内容。至少会等更完这几个才完结。

关于有可能更新的内容,诸如

1、多兵器

2、队伍实时寻路

3、其他城镇商队、各大势力大地图队伍的交互

4、各大势力的独特任务

5、更多元的战斗系统

如战斗系统上的 连击、反击、再次行动、逐回合递减的负面/增益状态、恢复类技能、辅助类技能、某种功法学习后移动时可穿越友军的机制

如战斗角色上引入中立方、友军，可以触发支援战斗、大混战、友军救援战等。三方、四方大混战。

6、外接立绘

想做能做的有很多,不过游戏销量就那样,经济情况不太支持长久的耗下去。会不会更不好说。

关于正在制作的内容：

目前的话在研究多兵器系统的可行性，可能需要重做整个战斗系统,耗时会非常久，动辄两三个月。

如果研究成功可能就能更新到游戏中,不过其他附属内容也会耗时很久，比如按设想会有拳刀枪剑四种兵器。

那么可能就会多出来很多门派,需要增加很多事件，增加许多技能投放路径。

以这游戏的销量来看有点难。

可能会上架一个新的很小的战旗游戏来验证新战斗系统的bug。另一方面也回点血。

总之，任重而道远。最差的情况也会完成上面已答应玩家会更新的四个点。起码也算有始有终

最后,感谢各位老哥们的支持。

虽然游戏不足之处还是有很多,还有一些顽固bug始终解决不了，老哥们还是给了好评。

不知道怎么说,总之很感激各位老哥的包容,感谢各位老哥的好评和鼓励，真的十分感谢。