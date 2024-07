Ver. 1.05.0 Distribution started

Share · View all patches · Build 15178094 · Last edited 29 July 2024 – 15:09:30 UTC by Wendy

Ver. 1.05.0 is now available.

Please refer to the following for the updated contents.

Thank you for your continued support of "ASTRAL GATE".

■イベント修正

・ストーリー後半のイベントの会話選択肢を改善しました。

■バランス調整

・スキル「エクスグロウ」の消費MPを上方修正しました。

・スキル「コンセントレート」の効果量を上方修正しました。

それに伴い、消費MPを下方修正しました。

・スキル「錬成」の消費MPを上方修正しました。

・スキル「瞑想」の消費MPを上方修正しました。

・スキル「身代わり」の消費MPを上方修正しました。

・スキル「挑発」の消費MPを上方修正しました。

・アルカトルが炎熱になった際のダメージを増加しました。

・レヴィナスのスキル「マインドバースト」を味方が受けた際のダメージを下方修正しました。

・レヴィナスのスキル「マインドバースト」でレヴィナスが自爆した際のダメージを増加しました。

・ブレイドテイルのMHPを下方修正しました。

・ナイトメアのMATを上方修正しました。

・ウーズキングのMHPを下方修正しました。

・バネーシャのATKとMATを上方修正しました。

・ストーリー終盤のエネミーの行動パターンを改善しました。

・リトライ時に減算されるスコアを減らしました。

■不具合修正

・ストーリー終盤の戦闘で発生するメッセージの誤字を修正しました。