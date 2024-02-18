2024年2月18日版本更新说明

各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.19版本，更新内容如下

创造模块

●新增自创武将关系设置可以选择自创武将

武将模块

●修订了234名名将的五维数据

●补充了武将【张济】和【张姜子】的父女关系

●修正了武将【杨芷】的性别

●修改武将【孙宾硕】名为【嵩】

●修改武将【仲长统】姓为【仲长】

●修复了武将【李肃】【陶濬】【孙异】重复的问题

●删除非史实演义武将【王贺】

●替换了重复武将【王脩】

内政模块

●暂时移除了主动征募士兵的功能

●暂时移除了委任里的征兵功能

●建筑物兵曹和军事类建筑物都增加了预备兵产出加成效果（本郡县）

●修复了所有郡城/县城的等级城防/耗粮/预备兵上限数据不正确的问题

剧本模块

●修复了【群雄割据】剧本中周瑜未出仕的问题

●修复了【反董联盟】剧本中貂蝉出场时间的问题

●剧本开始设置中新增了编辑功能的开关，可以选择关闭

地图模块

●修复了龙编和望海的连接关系错误，恢复了正常派遣时间

优化和修复

●修改了攻城占领后城内属性减少改为最小25%，最大100%，包括预备兵

●修复了预设回合部队自动行走回退的问题

●武将鉴赏里增加登场年的显示

●优化了赏赐金钱里的文本显示错误

●调度界面增加一个全选功能

●修复了宝物装配少显示一个魅力值的显示

●修复了研究只算一个人功绩的错误

●修复了一些错误的提示

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