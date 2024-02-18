2024年2月18日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.19版本，更新内容如下
创造模块
●新增自创武将关系设置可以选择自创武将
武将模块
●修订了234名名将的五维数据
●补充了武将【张济】和【张姜子】的父女关系
●修正了武将【杨芷】的性别
●修改武将【孙宾硕】名为【嵩】
●修改武将【仲长统】姓为【仲长】
●修复了武将【李肃】【陶濬】【孙异】重复的问题
●删除非史实演义武将【王贺】
●替换了重复武将【王脩】
内政模块
●暂时移除了主动征募士兵的功能
●暂时移除了委任里的征兵功能
●建筑物兵曹和军事类建筑物都增加了预备兵产出加成效果（本郡县）
●修复了所有郡城/县城的等级城防/耗粮/预备兵上限数据不正确的问题
剧本模块
●修复了【群雄割据】剧本中周瑜未出仕的问题
●修复了【反董联盟】剧本中貂蝉出场时间的问题
●剧本开始设置中新增了编辑功能的开关，可以选择关闭
地图模块
●修复了龙编和望海的连接关系错误，恢复了正常派遣时间
优化和修复
●修改了攻城占领后城内属性减少改为最小25%，最大100%，包括预备兵
●修复了预设回合部队自动行走回退的问题
●武将鉴赏里增加登场年的显示
●优化了赏赐金钱里的文本显示错误
●调度界面增加一个全选功能
●修复了宝物装配少显示一个魅力值的显示
●修复了研究只算一个人功绩的错误
●修复了一些错误的提示
官方QQ1群：767611702
官方QQ2群：721773813
官方QQ3群：853272195
创造三国志工作室
Changed files in this update