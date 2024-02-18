新增：
小手册新增了状态描述
新增了少量彩蛋对话
改动：
固化光芯效果重做：纯白使用法术攻击时，每有1点法术抗性增加1%的伤害。
平衡：
异常监管额外增加法力回复效果
光芒汇聚的效果改为每完成一场战斗获得1次心理安慰
坚强的心增加生命上限与法术抗性2点→3点
花留余香转换心理安慰次数2次→3次
活体标本增加生命上限2→3
修复：
改变了对目标施加冻结时与燃烧反应的逻辑，并将其显示为燃烧伤害。
去掉了炮台和肉块的法力
友方角色死亡后清空法力值（主要作用是不被魔镜复制）
嫉妒·赝造描述更改
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
新增：
小手册新增了状态描述
新增了少量彩蛋对话
改动：
固化光芯效果重做：纯白使用法术攻击时，每有1点法术抗性增加1%的伤害。
平衡：
异常监管额外增加法力回复效果
光芒汇聚的效果改为每完成一场战斗获得1次心理安慰
坚强的心增加生命上限与法术抗性2点→3点
花留余香转换心理安慰次数2次→3次
活体标本增加生命上限2→3
修复：
改变了对目标施加冻结时与燃烧反应的逻辑，并将其显示为燃烧伤害。
去掉了炮台和肉块的法力
友方角色死亡后清空法力值（主要作用是不被魔镜复制）
嫉妒·赝造描述更改
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update