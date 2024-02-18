新增：

小手册新增了状态描述

新增了少量彩蛋对话

改动：

固化光芯效果重做：纯白使用法术攻击时，每有1点法术抗性增加1%的伤害。

平衡：

异常监管额外增加法力回复效果

光芒汇聚的效果改为每完成一场战斗获得1次心理安慰

坚强的心增加生命上限与法术抗性2点→3点

花留余香转换心理安慰次数2次→3次

活体标本增加生命上限2→3

修复：

改变了对目标施加冻结时与燃烧反应的逻辑，并将其显示为燃烧伤害。

去掉了炮台和肉块的法力

友方角色死亡后清空法力值（主要作用是不被魔镜复制）

嫉妒·赝造描述更改