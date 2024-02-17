2024-02-17更新补丁

更新内容-20240217：

本次更新间隔时间有点久，所有存档加一次轮回及轮回点。

1.更换登录界面，看上去似乎好像感觉可能有点那么回事了

2.新增更多的人物属性，词条党福音

3.新增法宝、法术更多效果词条，品阶越高词条数量越多

4.新增技能-傀儡和钓鱼，等级颜色显示；新增储物-傀儡和钓鱼

5.新增挂机地图，轮回商店四层购买身外化身选择不同的地图挂机获得不同的收益

6.新增无尽挑战，地图界面点击挑战后会自动根据人物战力,进行突破层数；

加成：人物拥有对应的条件可提升突破概率，比如法术加成中有“卷”这一分类，

只要人物的法术中有“卷”这一类别便可提升突破概率，多个可叠加，余同。

奖励：每10层1轮回点

注：必须至少任意一个属性要大于BOSS属性后才有突破概率

7.新增交易-商贩、聚宝楼、集市；商贩用于采购物资，聚宝楼出售法宝法术，

集市用于玩家摆货上架出售经营

8.新增神兵榜和仙法榜

9.恢复帮助提示，鼠标移动到标题图标上即可显示

10.取消材料上限，调整为满12数量后自动出售，增加灵石获取速度

11.修复法阵成就等显示BUG

12.轮回法宝法术灵宠法阵因有BUG暂时关闭

接下来计划是修复BUG以及继续完善与调整现有内容