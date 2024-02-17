2024年2月17日第一次小版本更新

首先我代表玲白工作室全体员工（一点五个人）感谢大家对我们这个起步失败的游戏的支持与陪伴。

本次更新升级了除酒馆外全部的背景板画质，重置了游戏内教程宣传片过于冗杂的内容，现在的背景板更加清晰美观，新手教程也更加简明扼要。

下次更新我们将增加三场新的H故事与战斗内置修改工具，帮助您更好的体验本游戏，敬请期待。

向各位致以最诚挚的问候

张文若