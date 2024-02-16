2024年2月16日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.17版本，更新内容如下
武将模块
●蔡琬名修改为蔡贞姬
●修复了徐荣的战法错误问题
宝物模块
●修复了宝物卓氏良药的效果错误
优化和修复
●修复了几个提示缺少标题的错误
●修复了部分界面羽化效果不完整的问题
●修复了军事建筑物效果在界面没有刷新显示的问题
官方QQ1群：767611702
官方QQ2群：721773813
官方QQ3群：853272195
创造三国志工作室
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
2024年2月16日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.17版本，更新内容如下
武将模块
●蔡琬名修改为蔡贞姬
●修复了徐荣的战法错误问题
宝物模块
●修复了宝物卓氏良药的效果错误
优化和修复
●修复了几个提示缺少标题的错误
●修复了部分界面羽化效果不完整的问题
●修复了军事建筑物效果在界面没有刷新显示的问题
官方QQ1群：767611702
官方QQ2群：721773813
官方QQ3群：853272195
创造三国志工作室
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update