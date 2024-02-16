2024年2月16日版本更新说明

各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.17版本，更新内容如下

武将模块

●蔡琬名修改为蔡贞姬

●修复了徐荣的战法错误问题

宝物模块

●修复了宝物卓氏良药的效果错误

优化和修复

●修复了几个提示缺少标题的错误

●修复了部分界面羽化效果不完整的问题

●修复了军事建筑物效果在界面没有刷新显示的问题

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