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创造三国志 update for 16 February 2024

2024年2月16日版本更新说明

Share · View all patches · Build 13476222 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2024年2月16日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.17版本，更新内容如下

武将模块
●蔡琬名修改为蔡贞姬
●修复了徐荣的战法错误问题

宝物模块
●修复了宝物卓氏良药的效果错误

优化和修复
●修复了几个提示缺少标题的错误
●修复了部分界面羽化效果不完整的问题
●修复了军事建筑物效果在界面没有刷新显示的问题

官方QQ1群：767611702
官方QQ2群：721773813
官方QQ3群：853272195
创造三国志工作室

Changed files in this update

Depot 2340502
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