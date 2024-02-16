20240216修正更新

更新部分已知bug

更新内容：

一.问题修正

1.任务「冷二的生意手段」可重複领取奖励的问题

2.任务「珍贵的意义」找不到材料的问题(可尝试与金灵芝对话，材料会重新生成在大地图上)

3.任务「不负仁义不负君」之子任务「前往薛家庄」期间，无法离开杭州的问题

4.杭州传闻中，卫兵队长未正确出现

5.修正感悟「皓月当空」内力恢復量错误，并调整恢復量为无上限

6.修正招式「南天刀法」，击杀目标后冷却未归零

7.修正招式「满地开花」，灼烧重数未翻倍

8.修正BUFF「银龙翻江」描述与icon错误问题，并调整常驻「黄雀在后」为「守株待兔」

9.修正部分图纸稀有度错误

10.修正战斗后经验值未依庄客口才能力「唇枪舌剑」正确获得

11.修正部分战斗Npc没有头像

12.修正部分战斗场景有不明地格

13.修正大地图中NPC可能重叠的问题

14.修正部分对白错误

15.修正任务介面中任务所需物品颜色显示错误

二.游戏调整：

1.调整「架式」说明内容

2.调整心法「伏牛狗熊功」为「灵气效果，周身2格的所有单位命中-30%(不包含自身)」

3.调整丹药「碧雪霜」生产需求量

4.调整辰雨战斗中使用特技「催劲」时，战斗头像三阶段特效