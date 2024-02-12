Mac电脑Bug修复（适用于2880*1800分辨率）

大家好，此前反馈的Mac电脑部分机型存在分辨率适配问题（适用于28801800分辨率）现已修复，您将游戏升级到最新版（44.5M更新）即可解决问题。
Windows系统不涉及此问题，无需更新
【主要修复】
-第三章神龛四角机关无法转动问题
-第六章手枪勘查无法选中子弹问题
-第六章报纸碎片无法选中问题
感谢您的理解和支持！若您有其它问题，欢迎加入：
Bug反馈QQ群：897305806（入群请勿剧透）
剧情讨论群QQ群：654694875（可畅所欲言讨论剧情）
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