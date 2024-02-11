2024年2月11日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.15版本，更新内容如下
优化和修复
●修改妾室怀孕问题
●修改运输队无法抵达则返回出发城
●修复缺失的文字显示
●交互及历史事件界面加入立绘羽化
●修改富豪技能未生效的问题
●修改自建剧本未设置汉室归属无法保存的问题
官方QQ1群：767611702（满）
官方QQ2群：721773813
创造三国志工作室
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优化和修复
●修改妾室怀孕问题
●修改运输队无法抵达则返回出发城
●修复缺失的文字显示
●交互及历史事件界面加入立绘羽化
●修改富豪技能未生效的问题
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