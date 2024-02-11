2024年2月11日版本更新说明

各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.15版本，更新内容如下

优化和修复

●修改妾室怀孕问题

●修改运输队无法抵达则返回出发城

●修复缺失的文字显示

●交互及历史事件界面加入立绘羽化

●修改富豪技能未生效的问题

●修改自建剧本未设置汉室归属无法保存的问题

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