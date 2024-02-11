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后汉稽异录 - Obscure Chronicle of Dynasty update for 11 February 2024

《后汉稽异录》V0.994、V0.995更新

Share · View all patches · Build 13426481 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【平衡】

  • 增加了五维过高（≥97）时继续提升相应属性所需消耗的技能点。

【功能】

  • 增加了「快速记录」功能。
    *相对的，普通存档个数被下调至80个。
  • Steam客户端增加了简化字/繁体字流程文档。

【补完】

  • 调整了「秭归救援战」部分事件的条件。
  • 修改了姜维兵种为「掷矛兵」时通关「成都平叛战」的战利品。
  • 补完了部分敌军的撤退台词。
  • 补完了事典列传。
  • 更新了字体文件。

【修正】

  • 修正了「心战」系军略未正确强化的错误。
  • 修正了掷矛兵战斗动画配置的错误。
  • 修正了部分错字。
  • 修正了象兵转职条件判断的错误。
  • 【本地化】修正了繁体中文版部分文字未繁化的错误。
    *列传为啥不能繁化？我不知道啊，反正给SS官方发邮件问了。
  • 【本地化】修正了繁体中文版部分剧情错乱的错误。
  • 【本地化】修正了繁体中文版的部分字形。
    e.g. 才（是）→纔（是），征（兵）→徵（兵）。
    *为啥我写剧本的时候这么喜欢用「才是」这个词啊……没改完，没改的当通假罢。
  • 【本地化】修正了繁体中文选项多余换行符的错误。
    ~~ *换行符是SS更新自己修正的，当然可能有一点我给官方发过邮件的因素罢……~~
    **呃，实测并没有更新。此条作废。

【系统】

  • 系统脚本更新至1.289。

【自动存档预览】

Changed files in this update

Depot 2010901 Depot 2010901
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Depot 2010902 Depot 2010902
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