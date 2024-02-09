摆渡人生：末日危机-v0.1.8-001

V0.1.8-001 新春快乐
变化与优化
各位春节快乐！（春节过度版本）
新增物品：饺子（霍特餐厅）、烟花爆竹（可自行制作）
主界面新增退出按钮
整理部分物品数据（旧存档会出现问题，会持续几个版本）
饱食度系统重做-重启角色生存保障机制（暂时不受难度影响）
重修发电机发电机制
可以直接使用罐头触发开罐器而无需单独使用开罐器
可以将铁钉打包成一盒铁钉
增加了过多饮用咖啡的恶性事件
规范食物恢复属性的描述
海苔改名为紫菜
重修开水变凉水的机制（待补全时间累加机制的变动）
暂时移除庇护所温室（可跳过任务，下个版本回归）
暂时关闭畜牧玩法（待重做）
移除物品：天麻
暂时移除食物保鲜度系统
暂时移除宠物生存保障机制（宠物不会自动减饥饿口渴值）
暂时移除旧的技能状态设定
暂时移除元素状态设定
移除时间演算器
移除无效的经济刷新
移除暂未启用的无效数据
移除网络系统（资金不足以维护移动端云存档）
平衡
调整18种可食用食物、饮料的属性恢复
修复与优化
修复充电站碰撞体积失效的问题
修复洗浴中心花费金额与显示金额不符的问题
修复使用刮刮乐会报错的问题
其他细节调整
Changed files in this update