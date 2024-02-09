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摆渡人生 update for 9 February 2024

摆渡人生：末日危机-v0.1.8-001

Share · View all patches · Build 13417986 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

V0.1.8-001 新春快乐
变化与优化
各位春节快乐！（春节过度版本）
新增物品：饺子（霍特餐厅）、烟花爆竹（可自行制作）
主界面新增退出按钮
整理部分物品数据（旧存档会出现问题，会持续几个版本）
饱食度系统重做-重启角色生存保障机制（暂时不受难度影响）
重修发电机发电机制
可以直接使用罐头触发开罐器而无需单独使用开罐器
可以将铁钉打包成一盒铁钉
增加了过多饮用咖啡的恶性事件
规范食物恢复属性的描述
海苔改名为紫菜
重修开水变凉水的机制（待补全时间累加机制的变动）
暂时移除庇护所温室（可跳过任务，下个版本回归）
暂时关闭畜牧玩法（待重做）
移除物品：天麻
暂时移除食物保鲜度系统
暂时移除宠物生存保障机制（宠物不会自动减饥饿口渴值）
暂时移除旧的技能状态设定
暂时移除元素状态设定
移除时间演算器
移除无效的经济刷新
移除暂未启用的无效数据
移除网络系统（资金不足以维护移动端云存档）

平衡
调整18种可食用食物、饮料的属性恢复

修复与优化
修复充电站碰撞体积失效的问题
修复洗浴中心花费金额与显示金额不符的问题
修复使用刮刮乐会报错的问题
其他细节调整

Changed files in this update

Record Life：Doomsday Crisis (1361140) 个 Depot Depot 1361140
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