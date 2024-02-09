摆渡人生：末日危机-v0.1.8-001

V0.1.8-001 新春快乐

变化与优化

各位春节快乐！（春节过度版本）

新增物品：饺子（霍特餐厅）、烟花爆竹（可自行制作）

主界面新增退出按钮

整理部分物品数据（旧存档会出现问题，会持续几个版本）

饱食度系统重做-重启角色生存保障机制（暂时不受难度影响）

重修发电机发电机制

可以直接使用罐头触发开罐器而无需单独使用开罐器

可以将铁钉打包成一盒铁钉

增加了过多饮用咖啡的恶性事件

规范食物恢复属性的描述

海苔改名为紫菜

重修开水变凉水的机制（待补全时间累加机制的变动）

暂时移除庇护所温室（可跳过任务，下个版本回归）

暂时关闭畜牧玩法（待重做）

移除物品：天麻

暂时移除食物保鲜度系统

暂时移除宠物生存保障机制（宠物不会自动减饥饿口渴值）

暂时移除旧的技能状态设定

暂时移除元素状态设定

移除时间演算器

移除无效的经济刷新

移除暂未启用的无效数据

移除网络系统（资金不足以维护移动端云存档）

平衡

调整18种可食用食物、饮料的属性恢复

修复与优化

修复充电站碰撞体积失效的问题

修复洗浴中心花费金额与显示金额不符的问题

修复使用刮刮乐会报错的问题

其他细节调整