2024年2月9日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.14版本，更新内容如下
武将模块
●补齐部分武将字
○郑玄：字康成
○鲍忠：字叔义
○李儒：字文优
○王烈：字彦方
○华佗：字元化
○沮授：字公与
○孙皓：字元宗
○史涣：字公刘
优化和修复
●修复部分技术效果错误
●修复郡县扩张之后效果未及时生效
●修复缺失的文字显示
●部分派遣界面立绘加入边缘羽化效果
官方QQ1群：767611702（满）
官方QQ2群：721773813
创造三国志工作室
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●补齐部分武将字
○郑玄：字康成
○鲍忠：字叔义
○李儒：字文优
○王烈：字彦方
○华佗：字元化
○沮授：字公与
○孙皓：字元宗
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●修复部分技术效果错误
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