Обновление "Всё хорошо, что хорошо кончается" | v1.2.0

На связи, пацаны!

Обновление "Всё хорошо, что хорошо кончается" и версия 1.2.0 уже тут!

-Добавлена новая концовка.

Новые квесты.

Новый НПС.

Новые диалоги и озвучка.

Новый эпилог.

Новые предметы.

-Добавлены 5 новых достижений.

-Авто-сохранения теперь имеют отдельные слоты.

-Исправлено получение достижения с таксофоном.

-При переключении предметов теперь показывается их название.

-Список заданий теперь можно сроллить, если их слишком много.

-Небольшая корректировка виджетов настроек и сохранения.

-На гараже Дяди Толи появилось именное граффити.

-В титрах, после эпилога теперь можно выключать музыку.

-Исправлены некоторые ошибки в диалогах ( не все ).

-Обработка экрана по умолчанию установлена на 80.

Flaca. Sebasa Games.