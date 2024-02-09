Обновление "Всё хорошо, что хорошо кончается" | v1.2.0

На связи, пацаны!
Обновление "Всё хорошо, что хорошо кончается" и версия 1.2.0 уже тут!
-Добавлена новая концовка.
- Новые квесты.
- Новый НПС.
- Новые диалоги и озвучка.
- Новый эпилог.
- Новые предметы.
-Добавлены 5 новых достижений.
-Авто-сохранения теперь имеют отдельные слоты.
-Исправлено получение достижения с таксофоном.
-При переключении предметов теперь показывается их название.
-Список заданий теперь можно сроллить, если их слишком много.
-Небольшая корректировка виджетов настроек и сохранения.
-На гараже Дяди Толи появилось именное граффити.
-В титрах, после эпилога теперь можно выключать музыку.
-Исправлены некоторые ошибки в диалогах (
не все).
-Обработка экрана по умолчанию установлена на 80.
Flaca. Sebasa Games.
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