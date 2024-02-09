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Chushpan Simulator update for 9 February 2024

Обновление "Всё хорошо, что хорошо кончается" | v1.2.0

Share · View all patches · Build 13413656 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

На связи, пацаны!

Обновление "Всё хорошо, что хорошо кончается" и версия 1.2.0 уже тут!

-Добавлена новая концовка.

  • Новые квесты.
  • Новый НПС.
  • Новые диалоги и озвучка.
  • Новый эпилог.
  • Новые предметы.
    -Добавлены 5 новых достижений.

-Авто-сохранения теперь имеют отдельные слоты.
-Исправлено получение достижения с таксофоном.
-При переключении предметов теперь показывается их название.
-Список заданий теперь можно сроллить, если их слишком много.
-Небольшая корректировка виджетов настроек и сохранения.

-На гараже Дяди Толи появилось именное граффити.
-В титрах, после эпилога теперь можно выключать музыку.
-Исправлены некоторые ошибки в диалогах (не все).
-Обработка экрана по умолчанию установлена на 80.

Flaca. Sebasa Games.

Changed files in this update

Depot 2755331 Depot 2755331
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