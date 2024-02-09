癸卯年 除夕 更新（更新补丁040）

1、越州书舍进行了装修，一个公告栏换成一块功德碑，教学楼建到2层。

2、对越州城的码头附近地图进行了修改优化

3、钱虎庄解放后，村内公厕将免费开放。

4、修正织金马面裙护甲类型为女装、凤尾裙为女装

5、修正庙前村客商对华后五花大绑的打岩鬼变的羊不消失BUG，

6、修正了一些物品属性

7、增加新怪物“恐龙扛狼”，在越州城东南方树林里刷新，爆丰胸襦裙、裹胸襦裙、斗篷。

8、对越州城进行了大修改，宿舍修改到了西南方，卫生服务中心搬迁到了原宿舍位置，道路铺了沥青。使场景更合理。

9、越州城一些出入口场景切换时增加了小提示。

10、越州城增加了一些榕树

11、增加找彼岸花会社胡有三任务

12、石狮堂海边增加怪物稻草人，可以爆飞鱼服（曳撒、贴里）、翼善冠。