趣味更新 & 祝大家新年快乐！

☆ 开发团队『GAMEPULSE 游戏脉冲』全体成员在此祝大家新年快乐！☆

为了庆祝新春佳节，我们特意更新了一个全新的趣味道具『新春烟花』，只要达成以下条件就能领取：

在 [ 2月9日 ~ 2月24日 ] 期间启动游戏，进入自己的存档；

] 期间启动游戏，进入自己的存档； 通关 [剧情关卡 - 第4关]；

达成上述条件后，进入 [兔子列车] 即可领取道具。

（若因为触发了主线剧情而导致未能领取新道具，请返回主菜单后再次进入游戏，方能领取）



☆ 除此之外，还有两件事...... ☆

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《东方冰之勇者记》主题的微信红包封面来啦！！！

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微信红包封面已经在我们的淘宝店铺上架，目前仅售【0.99元】，欢迎所有感兴趣的小伙伴来使用~

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我们每发放一份红包封面就要向微信支付1元钱，也就是说，每卖出一份封面，大家就能血赚我们1分钱！

为了能在新春期间发出最酷最可爱的红包，大家快来买爆吧！！！

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《东方冰之勇者记》主题亚克力立牌开启预售啦！！！

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在《东方冰之勇者记》中登场的少女们的亚克力立牌，总计 [23件] 件正式开启预售！

【规格】高度18CM

【材质】亚克力

【图案】双面不同图（两面的角色表情不同）

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在活动期间参与预售还可获赠【新年透卡】一份，送完为止！

（关注店铺还可领取5元代金券）