 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

后汉稽异录 - Obscure Chronicle of Dynasty update for 28 September 2023

《后汉稽异录》V0.961小型更新

Share · View all patches · Build 12308040 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【剧情】重制了「天水之战（一）」。
【剧情】扩充了某些战场事件。
【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。

【平衡】增强了象兵的威力。
【平衡】调整了击退部分敌军后的战利品。
【功能】提高了校场征兵消耗的民心量。

【补完】更新了部分敌军的数值。
【补完】重绘了部分人物的头像。
【补完】重绘了部分武器的图像。

【修正】修正了「成都攻略战」友军未正确行动的错误。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 2010901
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link