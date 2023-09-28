《后汉稽异录》V0.961小型更新

【剧情】重制了「天水之战（一）」。
【剧情】扩充了某些战场事件。
【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。
【平衡】增强了象兵的威力。
【平衡】调整了击退部分敌军后的战利品。
【功能】提高了校场征兵消耗的民心量。
【补完】更新了部分敌军的数值。
【补完】重绘了部分人物的头像。
【补完】重绘了部分武器的图像。
【修正】修正了「成都攻略战」友军未正确行动的错误。
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【剧情】重制了「天水之战（一）」。
【剧情】扩充了某些战场事件。
【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。
【平衡】增强了象兵的威力。
【平衡】调整了击退部分敌军后的战利品。
【功能】提高了校场征兵消耗的民心量。
【补完】更新了部分敌军的数值。
【补完】重绘了部分人物的头像。
【补完】重绘了部分武器的图像。
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