-Fixed the issue where the station announcement could not be heard.

-Fixed the issue where the train could become dark at Tatehama Station even when GDOC is disabled.

-In conductor mode, I've made it possible to operate the wiper on the driver's side(left side).

Original text (Japanese)

一部修正のアップデート

・駅自動放送が聞こえなくなる不具合を修正しました。

・GDOC無効の際でも館浜駅で車両が暗くなることがある不具合を修正しました。

・車掌モードの際、運転台側(左側)のワイパーを操作できるようにしました。