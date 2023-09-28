1.修复家族模式会招收弟子，其他模式不招收弟子的问题
2.修复灵田、灵湖描述错误
3.修复部分玩家进去游戏不正常的问题
4.修复天赋多选出现无法游戏的问题
5.修复掠夺占领等收益显示异常的问题
6.修复天赋点选择后返回在进入异常的问题
7.修复灵兽部分天赋需要激活的错误
8.修复部分弟子容貌没有的问题
9.仓库icon暂时回归文字，后续版本在考虑使用icon显示
10.调整所有灵田种子和灵鱼种子一份即可种植
11.优化灵田任务的数量
12.血脉浓度调整为不同模式下限和上限不一样，教学、普通模式0.5到1.2，修仙0.4到1，家族是0.3到1
13.自由模式新增血脉浓度调整自由设定功能，可自由调节继承比例
14.自由模式新增超级奖励模式，开局可自大大量道具
15.优化弟子招募界面显示，增加体质
16.优化弟子列表界面体质显示
17.优化子嗣可以显示更多数量
18.优化血脉池每一级增加的血脉浓度逐渐递增
19.优化天赋继承的概率，大幅增加
20.天选之人天赋无效问题
21.其他一些小的优化
修仙家族模拟器 update for 28 September 2023
9月28日测试版修复内容
1.修复家族模式会招收弟子，其他模式不招收弟子的问题
Changed depots in neibu branch