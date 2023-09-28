9月28日测试版修复内容

1.修复家族模式会招收弟子，其他模式不招收弟子的问题

2.修复灵田、灵湖描述错误

3.修复部分玩家进去游戏不正常的问题

4.修复天赋多选出现无法游戏的问题

5.修复掠夺占领等收益显示异常的问题

6.修复天赋点选择后返回在进入异常的问题

7.修复灵兽部分天赋需要激活的错误

8.修复部分弟子容貌没有的问题

9.仓库icon暂时回归文字，后续版本在考虑使用icon显示

10.调整所有灵田种子和灵鱼种子一份即可种植

11.优化灵田任务的数量

12.血脉浓度调整为不同模式下限和上限不一样，教学、普通模式0.5到1.2，修仙0.4到1，家族是0.3到1

13.自由模式新增血脉浓度调整自由设定功能，可自由调节继承比例

14.自由模式新增超级奖励模式，开局可自大大量道具

15.优化弟子招募界面显示，增加体质

16.优化弟子列表界面体质显示

17.优化子嗣可以显示更多数量

18.优化血脉池每一级增加的血脉浓度逐渐递增

19.优化天赋继承的概率，大幅增加

20.天选之人天赋无效问题

21.其他一些小的优化