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修仙家族模拟器 update for 28 September 2023

2023.09.28大版本更新公告

Share · View all patches · Build 12302601 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

亲爱的道友们，9月28日大版本更新按时来啦，新版本改动较大，为防止意外，先放到测试版里进行测试，Bug修复差不多后再放到正式版里，感谢各位的理解与支持。

注意

测试版无法兼容旧存档，请大家注意哦！

测试版下载方法

在Steam库选中我们的游戏，右击选择属性，打开一个界面后可以看到标签测试版，打开测试版，选择右上角的无，选择neibu-9月28日测试版，然后返回游戏更新即可启动测试版。

一：模式修改
先前设计的每个模式可以自由调节难度，我们发现这样会让玩家比较混乱，导致不同模式之间无法交流，因此模式这块做了以下调整
教学模式，由官方指定，玩家在限定的世界内完成教学内容，目前改成了起始10个岛屿
普通模式，与之前模式差别不大，是官方设定好难度的模式，方便玩家熟悉和体验更深层次的内容
修仙模式，与之前模式差别不大，也是官方设定好的难度，主要难点在于电脑的攻击型和保护时间等
家族模式，本次考虑修仙与天谴模式的区别不大，因此直接融合了纯家族模式概念，该模式下玩家不可通过升仙大会和家族检测招收弟子，难度大幅提升
自由模式，我们专门设定了自由模式供玩家调整参数，自由模式下会给与一个总分显示，在游戏内也会显示

可以调节难度的维度为（根据实际情况暂时去掉了一些，后续版本会考虑增加新的参数设定）
岛屿数量、岛屿大小比例、电脑修炼速度加成、电脑突破几率加成、电脑疯狂攻击模式、攻打掠夺获得收益减少、开局保护时间年份
族长开局可以获得的天赋点、神秘商铺刷新次数、升仙大会检测开关、家族弟子检测开关
以上调节维度为每个档次分数不一样，选择后会显示不同的分数

二：功德修改
功德点功能在steam的版本上不在开放，同时移除了天道台建筑物

三：开局天赋点选择功能
教学/普通难度下天赋点数为150点
修仙/家族难度下天赋点数为100点
可以选择的具体维度有，灵根、天赋（天赋可以超过5个）、容貌、性格、体质、血脉浓度
这里需要说明的是容貌和体质从天赋中专门拆分了出来

四：灵田修改
1.灵田改成大块灵田，一块灵田占地四格，可以一次性消耗大份量种子产出更多灵植，越高级的灵植相应的减少产出数量
2.灵田从一阶开始就可以种植全部等阶的灵植，并且灵田每个等级分为四段，与灵脉类似，举例为一阶下品灵田、一阶中品灵田
3.灵田等阶每提升一阶将加速种植的灵植成熟速度，最顶级灵田可以十倍加速灵植成长，万年灵物在六阶顶级灵田下种植只需1000年即可成熟
4.灵田升级增加材料消耗，需要各种等阶的灵土方可升级，灵土材料可在森林，秘境，游历等多出产出获得
5.提高灵植堂的加成效果

五：灵湖修改
1.灵湖修改跟灵田一样，可以批量建造
2.一阶灵湖开始就可以养所有等阶的灵鱼，并且灵湖等阶越高，可以加速灵鱼的成长，成长加速与灵田一样，最高可达10倍加速
3.灵湖升级与灵田类似，也是需要材料和灵石消耗，材料主要是妖兽材料和灵植
4.灵湖鱼类种类扩充，每阶灵鱼有四种品类，效果各不相同，四阶以上灵鱼效果更加强悍和特殊
5.灵鱼拥有普通灵鱼和变异灵鱼设定，变异灵鱼效果更好，价值更高，变异几率受御兽的天赋影响

六：炼器相关修改
1.妖兽材料修改，增加不同种类的妖兽材料（不分材料尚未启用，会在未来版本逐渐启用）
2.妖兽材料可以直接来炼制指定法器，不需要矿石也可以炼制，属于加强了妖兽材料价值（存靠炼妖也可以实现炼器自由）
3.灵植材料可以直接来炼制指定法器，如竹子类灵材可炼制飞剑，木材类可炼制盾牌（存靠种田也可以实现炼器自由）
4.本次没有增加炼器胚胎的设定，考虑许久，最后取消了这一设定，未来会加强出售道具的便捷性相关内容

七：结婚相关修改
1.增加弟子道侣死亡后有一定几率触发解除道侣关系的事件，然后弟子可以继续进行结婚生子
2.增加弟子界面在道侣死亡后，族长可以主动让弟子解除道侣关系，使其可以重新结婚生子
3.生孩子的数量限制扩大到15人，理论上每个女性修士最大可以生15个修士，相当于不在限制孩子数量

八：天赋相关修改
1.天赋中将容貌、体质单独拆分出来显示
2.天赋继承规则修改，首先是部分特殊天赋不可继承，如气运类天赋，气运类天赋属于天道，只可天道随机诞生
3.天赋继承规则修改，不同品质的天赋继承概率不在统一为20%，越高级的天赋继承概率越低
4.天赋继承规则修改，高级天赋拥有天道继承限制，也就是你的孩子中最多只有一定数量的孩子可以继承，比如橙色天赋最多可有3位子女继承，粉色天赋最多2位子女继承，红色天赋最多1位子女继承
5.天赋激活规则修改，部分特殊天赋和能力需要指定道具材料方可激活生效
6.部分天材地宝可以增加自身天赋被孩子继承到的概率和次数
目前这块修改规则为官方设定，后续版本中会开放这个到难度自定义中，由玩家自己操控继承次数和概率等

九、血脉相关修改
1.也是因为可以无限生孩子，血脉继承规则削弱，继承区间修改为父母血脉0.1到父母血脉0.8为最终区间，当父母拥有一样的血脉时，综合区间为父母血脉综合0.1到父母血脉0.8区间
2.血脉产生的部分天赋需要指定道具材料方可激活生效，越高级的血脉天赋激活材料越珍贵
3.血灵池功能修改，每阶血灵池可以提升血脉浓度固定，并且都为正值，并且不同等阶的血灵池可以提升血脉拥有阈值
4.会增加一些关于血脉纯度提升的事件和天才地宝，使修士游历和自身就可提纯血脉
目前这块修改规则为官方设定，后续版本中也会开放这个到难度自定义中，由玩家自己操控血脉的规则，自由调节难度，当前觉得过难得请等待一段时间哦

十、其他方面修改
1.道具叠加数量修改为9999
2.新手礼包奖励削减，起始灵石削减，开局所需资源可通过天赋选择获取
3.材料道具价格、部分数字数值优化调整
4.新增魔念、佛念、道心、身法相关属性，部分功法数值和效果修改
5.制作新增大量道具icon，不过实际全部换成icon后发现不容易辨识，因此当前只在仓库显示icon，具体我们根据反馈在调整（目前还缺少少量icon，近日会补齐）
6.优化更新部分怪物资源形象
7.商铺增加快捷上架功能，可以多选一次性上架多个道具

Changed depots in neibu branch

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SteamDB Unknown Depot Depot 2013242
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