Patch 1.2: Card Balance Changes

Greetings Vessels,

With the changes to the Combat System, we had so many changes to make to the Cards that we had to include them on a separate page!

With this update, we’ve brought in a lot of changes to Cards and Traits, changing the Suits and Rarity of some to make them more appropriate while updating the effects and Mana costs of others, all to make Ravenbound more balanced for you to take on the Betrayer.

[table equalcells=1][tr][td]Upgrade Type[/td][td]Name[/td][td]Change[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Armor of Andi[/td][td]Previous Effect: Taking Damage inflicts Cursed on attacker[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Armor of Eldr[/td][td]Previous Effect: Taking Damage inflicts Burning on attacker[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Armor of Isir[/td][td]Previous Effect: Whenever Lucky, taking Damage inflicts Frozen on attacker[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Armor of Jordr[/td][td]Previous Effect: Whenever Lucky, taking Damage inflicts Spored on attacker[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Armor of Skyr[/td][td]Previous Effect: Taking Damage inflicts Electrified on attacker[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Ranveig's Fortified Coat[/td][td]Previous Effect: When taking Damage, 100% of Stagger Impact is Mirrored[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Reflecting Armor[/td][td]Previous Effect: Taking Damage inflicts Bleeding on attacker[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]Reinforced Armor[/td][td]Previous Effect: Taking Damage inflicts Weakness on attacker[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]The Icy Gaze[/td][td]Previous Effect: When you Perfect Guard, Mirrored Damage is Doubled[/td][/tr][tr][td]Armor[/td][td]The Mirrored Fury[/td][td]Previous Effect: Thorns increased by 50[/td][/tr][tr][td]Bounty[/td][td]Potted Riches[/td][td]Previous Effect: Somewhere in the current Region, a Golden Pot filled with 200 Coin appears[/td][/tr][tr][td]Bounty[/td][td]Rest for the Weary[/td][td]Rarity: Common → Rare[/td][/tr][tr][td]Bounty[/td][td]Superior Inner Growth[/td][td]Added as the new reward for killing Open World Bosses[/td][/tr][tr][td]Folk Trait[/td][td]Human[/td][td]Previous Effect: Whenever you Drain a Card, gain 50 Coins[/td][/tr][tr][td]Folk Trait[/td][td]Simlar[/td][td]Previous Effect: Whenever you Drain a Card, gain 1 Mana[/td][/tr][tr][td]Folk Trait[/td][td]Ulvar[/td][td]Previous Effect: Whenever you Drain a Card, gain 10% increased Weapon Damage[/td][/tr][tr][td]Hatred[/td][td]Fragment Shatter[/td][td]Removed[/td][/tr][tr][td]Hatred[/td][td]Mana Leech[/td][td]Previous Effect: On Reveal: You lose 1 Mana[/td][/tr][tr][td]Hatred[/td][td]Vanishing Wealth[/td][td]Previous Effect: On Reveal: You lose 50 Coin[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Band of Fangs[/td][td]Previous Effect: Weapon Damage increased by 135%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Band of Lover's Longing[/td][td]Previous Effect: While below 50% Health, Weapon Damage increased by 125%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Blademaster's Whetstone[/td][td]Suit: Soul → Neutral[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Blaze Brand[/td][td]Previous Effect: While you’ve inflicted Burning on an Enemy, you are Frenzied[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Blood of the First[/td][td]Previous Effect: While you have Gray Health, you are Frenzied[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Boar Bone Needle[/td][td]Previous Effect: Weapon Damage increased by 60%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Bones of Beings Long Forgotten[/td][td]Previous Effect: While at Full Focus, your Gray Health takes 30% less Damage[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Bouquet of Invigoration[/td][td]Previous Effect: Health increased by 60%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Bronze Ear Hook[/td][td]Previous Effect: Guard Health increased by 100%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Brooch of the Bleeding Sun[/td][td]Previous Effect: Attacks against a Staggered enemy afflicted with Bleeding has 400% increased Damage[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Captured Flame[/td][td]Rarity: Rare → Legendary[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Cinder Bracer[/td][td]Previous Effect: Attacks have a Chance to inflict Burning5% plus 10% of your Critical Hit Damage[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Cloth of Inspired Wind[/td][td]Previous Effect: Multistrike Chance increased by 20%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Crown of Fervor[/td][td]Previous Effect: While you are Frenzied, your Attacks inflict Burning[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Emberstone[/td][td]Previous Effect: Status Effect Critical Chance increased by 50%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Figure of Mountain's Guard[/td][td]Previous Effect: Guard Health increased by 250%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Flint Earrings[/td][td]Previous Effect: Stagger Impact increased by 60%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Forever Leaf[/td][td]Previous Effect: Attacks against a Spored enemy inflicts Frozen[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Forgotten Sheathe[/td][td]Previous Effect: Status Effect Potency increased by 150%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Fossilized Leech[/td][td]Previous Effect: Attacks against a Bleeding enemy inflicts Weakness[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Frid's Bond[/td][td]Previous Effect: Whenever you Play the Rest for the Weary Card, the Relic increases your Health by 30%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Frozen Feather Charm[/td][td]Previous Effect: While Guarding, 200% of Damage is Mirrored back to the attacker.[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Frozen Gold Shackled Bottle[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Gold Shackled Bottle[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Golden Bloodletting[/td][td]Previous Effect: Charged Attacks against an enemy Boss Consume 10% of your Coins, which deal 30 Damage per Coin Consumed[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Grounding Stone[/td][td]Previous Effect: Stagger Resistance increased by 70[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Haggler's Pouch[/td][td]Previous Effect: All vendor Prices are reduced by 25%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Heart of the Frost Guardian[/td][td]Previous Effect: Mirrored Damage has 100% chance to be Critical Damage[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Hilt of the Stolen Blade[/td][td]Previous Effect: Status Effect Potency increased by 50%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Hope's Recital[/td][td]Rarity: Rare → Legendary[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Ice Core Geode[/td][td]Previous Effect: While Invulnerable, Attacks have a Chance to inflict Frozen5% plus 5% of your Weapon Damage[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Jagged Thimble[/td][td]Previous Effect: Weapon Damage increased by 5[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Key of the Strong[/td][td]Previous Effect: Whenever you Empower Fragments, gain 1 Mana[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Malevolent Eye[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Mantle of Braided Gales[/td][td]Previous Effect: Multistrike Chance increased by 35%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Pouch of Liveliness[/td][td]Previous Effect: Health increased by 40%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Protector's Fur Mitten[/td][td]Previous Effect: When you Perfect Guard, Damage to Guard is reduced by 40%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Reclaimed Coin[/td][td]Suit: Sky → Neutral[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Revered Axe Head[/td][td]Previous Effect: Attacks against a Staggered enemy has 300%increased Damage[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Rubble Charm Bracelet[/td][td]Previous Effect: While at Full Focus, Stagger Impact increased by 115%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Shards of Clouded Glass[/td][td]Previous Effect: While below 50% Health, Multistrike Chance increased by 35%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Shield Charm[/td][td]Previous Effect: Armor increased by 18[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Skullbasher's Dice[/td][td]Previous Effect: For every 100 Coins you own, Stagger Impact increased by 25%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Stag's Horn[/td][td]Previous Effect: When you Surge inflict Bleeding on nearby enemies[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Strap of the Inspired[/td][td]Previous Effect: Focus Gain increased by 40%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Sunken Ship Miniature[/td][td]Previous Effect: Stagger Resistance increased by 40[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Tainted Idol[/td][td]Previous Effect: While enemies are afflicted with Cursed, Bleeding Damage inflicts Stagger Impact[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Talon of Luck[/td][td]Previous Effect: Your Critical Hits temporarily grants 21% Luck[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Thundertusk[/td][td]Previous Effect: Surge triggers a Shockwave which deals 100 Stagger Impact on nearby Enemies[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Troll Eye[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Unbroken Cuffs[/td][td]Previous Effect: Stagger Impact increased by 100%[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Vined Amber Goblet[/td][td]Previous Effect: When you Surge inflict Spored on nearby enemies[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Waterskin of Plagues[/td][td]Previous Effect: When you Surge inflict Cursed on nearby enemies[/td][/tr][tr][td]Relic[/td][td]Weightless Tool Belt[/td][td]Previous Effect: Attacks have a Chance to inflict Electrified5% plus 5% of your Guard Health[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Aggressive Thrillseeker[/td][td]Previous Effect: While Frenzied is active, Critical Hit Chance increased by 30%, and Perfect Dodge refreshes and then extends the duration of Frenzied by 50%[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Born of Blood[/td][td]Previous Effect: Grey Health Armor increased by 0.3% per missing Health[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Commanding Presence[/td][td]Previous Effect: Thorns increased by 50% of Max Health and while Guarding, Mirrored Damage is increased by 5% of Guard Health[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Death of a Thousand Cuts[/td][td]Previous Effect: 30% reduced Base Damage, but Multistrike increased by 30%[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Dodger[/td][td]Previous Effect: Perfect Dodge makes you Invulnerable for 1.2 seconds[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Painbringer[/td][td]Previous Effect: Status Effect Potency increased by 50% per Status Effect currently active on nearby enemies[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Parrier[/td][td]Previous Effect: 50% reduced Health, 70% reduced Guard Health, but Perfect Guard reduce all Damage to the Guard[/td][/tr][tr][td]Trait[/td][td]Prey on the Weak[/td][td]Previous Effect: Stagger Impact increased by 100% while Invulnerable, and you have 20 Additional Damage against Staggered enemies[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Arms of Flowing Wind[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Arms of the Storm[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Ashen Reckoning[/td][td]Previous Effect: Whenever you Stagger an enemy, a lingering Pool of Fire appear where they land, which inflicts Burning[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Axe of Fortuitous Journeys[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Axes of Cosmic Cold[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Axes of Morning Rime[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Axes of Nature's Caress[/td][td]Previous Effect: While Invulnerable is active, and Lucky, your Attacks inflict Spored[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Axes of Swift Decomposition[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Blades of Nature's Growth[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Bringer of Cataclysm[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Bulwark of the Blizzard[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Corrosive Twin Swords[/td][td]Previous Effect: While Surge is active, 200% increased Status Effect Potency[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Dusk's Thunderbolts[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Executioner’s Greataxe[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Fine Arms[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Fine Greataxe[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Fine Longsword[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Fine Twin Axes[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Fine Twin Swords[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Flaring Arms[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Fortunehammer[/td][td]Previous Effect: Whenever you Empower Fragment, your Luck for that Empower is increased by 30%[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Gravekeeper's Might[/td][td]Mana Cost: 1 → 5[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Greataxe of Earth's Touch[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Greataxe of the Cursed[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Greatsword of the Mountain Guard[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Hatchets of Conflagration[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Hatchets of Glacial Advance[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Hellfire Blades[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Longsword of Exploitation[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Longsword of Gloom[/td][td]Previous Effect: While at Full Focus, and Lucky, your Attacks inflict Cursed[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Onarr's Thirsting Might[/td][td]Mana Cost: 3 → 5[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Overcharging Thunderbolts[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Ranveig's Crowd Breaker[/td][td]Previous Effect: Attacks against a Staggered enemy, deals Double Damage[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Razorgale[/td][td]Previous Effect: Status Effect Potency increased by 200% against Staggered enemies[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Redoubt of Arcane Curse[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Sharpened Greataxe[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Sharpened Twin Axes[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Sharpened Twin Swords[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Shield of the Unwavering[/td][td]Previous Effect: Guard Health and Guard Lifetime increased by 50%[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Stormcaller[/td][td]Previous Effect: While Surge is active, Secondary Attacks deals 20 Damage, and inflicts Electrified[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Svali's Jolt of Alacrity[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Sveid's Truth Addler[/td][td]Previous Effect: Attacks against a Staggered enemy has a 1% chance per 40 Coins to inflict a random Status Effect[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Swords of Fire's Hunger[/td][td]Previous Effect: While at Full Focus, and Lucky, your Attacks inflict Burning[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Swords of Ghostly Strikes[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Swords of the Frost[/td][td]Previous Effect: While Frenzied is active, and Lucky, your Attacks inflict Frozen[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Chill of Death[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Earth Splitter[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Forest Guardian’s Axe[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Plunderer’s Impetus[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Rupture[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Silvery Crusher[/td][td]Previous Effect: Critical Hit Chance increased by 100% against Staggered enemies[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Spark of Fire Within[/td][td]Previous Effect: While Surge is active, Secondary Attacks Consumes Burning to trigger an Explosion[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Stone Sentinel[/td][td]Previous Effect: Whenever you Stagger an enemy, your next Charged Attack inflict Spored[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Unraveler of Souls[/td][td]Mana Cost: 10 → 6[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]The Worldshaper[/td][td]Previous Effect: Attacks deals 10% Damage[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Thunder's Bolt[/td][td]Previous Effect: While Surge is active, Secondary Attacks sends Electrical Blades[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Thunderstrike[/td][td]New Effect: Forceful Attacks evoke a Lightning Strike dealing 100 Damage and inflicts Electrified[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Tornado Axe[/td][td]Added[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]True-Forged Arms[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]True-Forged Greataxe[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]True-Forged Longsword[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]True-Forged Twin Axes[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]True-Forged Twin Swords[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Velaug's Vein Tearer[/td][td]Previous Effect: Whenever Lucky, your Attacks inflict Bleeding[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Weakening Longsword[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Worn Arms[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Worn Greataxe[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Worn Longsword[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Worn Twin Axes[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon[/td][td]Worn Twin Swords[/td][td]Card recycled to create a new Card[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Dual Wielder[/td][td]Previous Effect: While Frenzied your Multistrike is increased by 15%. You can only Draw Dual Wielder Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Generalist[/td][td]Previous Effect: Weapon Damage increased by Missing ui parse strings for meta_data_trait_weapon_generallist, and Armor increased by Missing ui parse strings for meta_data_trait_weapon_generallist. Can Draw any type of Weapon Card[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Great Weapon Master[/td][td]Previous Effect: Whenever an enemy becomes Staggered they instantly lose 17% Health. You can only Draw Two-Handed Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Greataxe Specialist[/td][td]Previous Effect: While Frenzied your Stagger Impact is increased by 40%. You can only Draw Greataxe Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Hammer Specialist[/td][td]Previous Effect: Weapon Damage increased by 30% against Staggered enemies. You can only Draw Hammer Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Longsword Specialist[/td][td]Previous Effect: While Invulnerable your Weapon Damage is increased by 50%. You can only Draw Longsword Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Sword & Shield Specialist[/td][td]Previous Effect: Guard Health increased by 75%. You can only Draw Sword and Shield Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Swordsman[/td][td]Previous Effect: Weapon Damage increased by 20%. You can only Draw Sword Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Twin Axe Specialist[/td][td]Previous Effect: While Frenzied your Critical Hit Chance is increased by 20%. You can only Draw Twin Axe Weapon Cards[/td][/tr][tr][td]Weapon Trait[/td][td]Twin Sword Specialist[/td][td]Previous Effect: Frenzied Damage increased by 300%. You can only Draw Twin Sword Weapon Cards[/td][/tr][/table]