Update, Version 20230927

English

############Content################

[GameOver]You can now directly load the latest save file from the game-over screen.

[Sweet Dreams]Finished off the remaining planned details. The development of this side quest is now completed unless it gets a sequel later.

[Prefix]New generic prefix: Noisy +Resistance against silence

[Prefix]New generic prefix: Clear-Mind +Resistance against confusion

[Prefix]New generic prefix: Poker-Face +Resistance against analysis

[Prefix]New generic prefix: Bright-Eye +Resistance against blind

[Prefix]New generic prefix: Delithic +Resistance against Petrifaction

###########System##################

[Save/Load]Moved the following functions to an independent module so that other classes can also use them: loadSave, getLatestSave, make_filename

简体中文

############Content################

【游戏结束】你现在可以在游戏结束画面上直接读取最近的存档。

【甜蜜的梦】完善了剩下的一些细节。这个支线任务的开发完毕,除非以后再出续集。

【前缀】新通用前缀:喧哗的 +沉默抗性

【前缀】新通用前缀:头脑清醒的 +混乱抗性

【前缀】新通用前缀:不露声色的 +分析抗性

【前缀】新通用前缀:明目的 +失明抗性

【前缀】新通用前缀:消石的 +石化抗性

###########System##################

【存档/读档】将以下程序方法移动到了一个独立的模组,从而可以让其它的类也可以调用:loadSave, getLatestSave, make_filename

