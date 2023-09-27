《古剑奇谭网络版 海外版》9月28日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年9月28日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次例行维护，更新内容如下：

☆中秋活动开启

清秋玉轮送团圆

临近中秋，步云洲也多了几分团圆喜庆的味道，伴随月饼的香甜气息，一个名叫【常绒绒】的小贩来到步云洲，她声称自己是玉兔下凡，更为大家带来不少新奇玩意儿，各位仙家弟子快去看看吧！

常绒绒

>>星河月宴

明月星河之下，何不与亲友或是心仪的前辈们吃上一桌团圆中秋宴，共享星河鉴洲的明月与风光~

星河鉴洲

仙家弟子们前往步云洲承露台处即可找到【常绒绒】，接取【星河月宴】任务！

月宴主人对好友使用道具【月宴请帖·携友】即可向对方发送宴会邀请，受邀的仙家弟子会收到一封来自月宴主人的邀请邮件~

加入月宴主人的队伍后，就可以通过步云洲传送门前往星河鉴洲，参加星河月宴啦！

星河月宴

仙家弟子们若有心仪的前辈，也可邀请来参加你的宴会哦！对指定的前辈使用道具【月宴请帖·邀君】，即可将前辈邀请至星河鉴洲参加星河月宴。

此次中秋活动中，可受邀前来星河鉴洲赏月的前辈名单如下：鹿蜀紫都，乐天星，白浅，乐天晴，明月尘，祸烨莲，祁连琮，步微月，弓指玉，商遥青，李令双，风清洛，乌芒，伊琅相思，阿绵，清都，逸虚，姜宁，明炎光，穆于锡，罗洛儿，崔远之、辰溪、黎觞羽、司空瓒。

>>寻路月宫&摘星星

听说最近有只蛤蟆人闯入了星河鉴洲，不知它打算在那做些什么，仙家弟子还是找个时间过去看看它吧！

寻路月宫

>>全新中秋活动奖励-挂饰【林梢顽月】

完成中秋限定活动任务，都可获得中秋活动代币【祭月香】，用于在常绒绒处兑换超级丰富的中秋活动奖励。全新挂饰【林梢顽月】上线啦！

▲挂饰·林梢顽月

每到八月，人间关于月亮的东西便会堆满大街小巷，人族依明月之貌制成各色糕点与各式灯笼，表达自己对于那一轮遥远而皎洁的明月的喜爱。栖居山野的猴族，喜爱明月皎洁又向往人间烟火，在尝试了千百次、却还是捞不起水中圆月的时候，终于福至心灵，计上心头——那就先用山间的甘蕉来替代好了，那尖尖的甘蕉，也很像天边的月亮嘛，虽然不是十五的圆月就是了。

☆数值调整

修复遗珠宝鉴可使用的装备等级不正确的问题。

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年9月27日