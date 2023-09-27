《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.41版本更新公告

一．功能优化

1.境界突破增加自选天赋点

2.替换了部分图标

3.优化了宗门产业所需要的材料

4.优化了炼丹说明界面

5.天赋界面的天赋点上增加提示

二．Bug修复

1.修复了白猿山采集点的bug

2.修复了部分灵果显示问题

3.修复了宗门建筑招不了人的问题

4.修复了部分剧情流奖励出错的问题