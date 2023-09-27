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浮生箓2：九九行歌 update for 27 September 2023

《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.41版本更新公告

Share · View all patches · Build 12296116 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.41版本更新公告

一．功能优化
1.境界突破增加自选天赋点
2.替换了部分图标
3.优化了宗门产业所需要的材料
4.优化了炼丹说明界面
5.天赋界面的天赋点上增加提示

二．Bug修复
1.修复了白猿山采集点的bug
2.修复了部分灵果显示问题
3.修复了宗门建筑招不了人的问题
4.修复了部分剧情流奖励出错的问题

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 1934081 Depot 1934081
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SteamDB Unknown Depot 1934082 Depot 1934082
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