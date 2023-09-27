《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.41版本更新公告
一．功能优化
1.境界突破增加自选天赋点
2.替换了部分图标
3.优化了宗门产业所需要的材料
4.优化了炼丹说明界面
5.天赋界面的天赋点上增加提示
二．Bug修复
1.修复了白猿山采集点的bug
2.修复了部分灵果显示问题
3.修复了宗门建筑招不了人的问题
4.修复了部分剧情流奖励出错的问题
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《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.41版本更新公告
一．功能优化
1.境界突破增加自选天赋点
2.替换了部分图标
3.优化了宗门产业所需要的材料
4.优化了炼丹说明界面
5.天赋界面的天赋点上增加提示
二．Bug修复
1.修复了白猿山采集点的bug
2.修复了部分灵果显示问题
3.修复了宗门建筑招不了人的问题
4.修复了部分剧情流奖励出错的问题
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