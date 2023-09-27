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Ancient Warfare: The Han Dynasty update for 27 September 2023

0.39.09版本更新公告

Share · View all patches · Build 12294338 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

之前的存档不会影响大家的读档，无需重开新档。

优化内容：
?- 优化人口数值，能够显著地增加人口的增长率
?- 优化远程单位的射击逻辑，现在以玩家的操作优先级调为最高

修复BUG：
?- 修复开始菜单无法设置快捷键的问题
?- 修复数值内刷在战略地图上的问题
?- 修复人口增长率无法生效的问题
?- 修复官职和政绩界面无法出现的问题
?- 修复西域群星剧本中，车师后国的镜头处理问题
?- 修复政绩界面，军事一览数值有误的问题

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 1423331
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