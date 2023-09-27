0.39.09版本更新公告

之前的存档不会影响大家的读档，无需重开新档。

优化内容：

?- 优化人口数值，能够显著地增加人口的增长率

?- 优化远程单位的射击逻辑，现在以玩家的操作优先级调为最高

修复BUG：

?- 修复开始菜单无法设置快捷键的问题

?- 修复数值内刷在战略地图上的问题

?- 修复人口增长率无法生效的问题

?- 修复官职和政绩界面无法出现的问题

?- 修复西域群星剧本中，车师后国的镜头处理问题

?- 修复政绩界面，军事一览数值有误的问题