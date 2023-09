This is a windows patch. (Linux and Mac will follow soon)

The latest texts translated by the community have been added. (some 900 new entries, but there is still a long way to go)

A new cheat code: "jackofalltrades" will give all roles to your selected character.

*Small bugs have been fixed here and there

这是一个windows补丁。 (Linux 和 Mac 很快就会跟进)

添加了社区最新翻译的文本。 (大约900个新条目,但还有很长的路要走)

新的作弊代码:“jackofalltrades”会将所有角色赋予您选择的角色。

*修复了一些小错误