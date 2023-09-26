1、聊天设置里增加：屏蔽世界聊天(安心挂机不卡顿)，每6小时自动清屏世界聊天功能
2、增加仓库（批量卖、分解功能），历练和开福袋获得的东西改为全部进入仓库
3、在仓库里可以批量分解或卖出物品，也可以全部转移至背包
4、正确顺序应该是先转移想要的装备至背包，然后剩下的全部分解或卖出
5、仓库的总格数和背包共享，每升级一格背包，仓库也自动升级1格
6、背包升级格数从3500金币调至4000金币
7、增加灵草兑换丹药功能
8、每人每日通过精力丹和体力丹增加的上限为30，每日签到时重置次数
9、修为小于8000签到时额外补偿30精力，小于18500补偿20精力，小于33500补偿10精力
10、单双修 改为每次成功必获得2-5修为，几率获得2-5金币或灵玉或福袋
修仙小屋 update for 26 September 2023
批量分解、卖出，兑换丹药功能
1、聊天设置里增加：屏蔽世界聊天(安心挂机不卡顿)，每6小时自动清屏世界聊天功能
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