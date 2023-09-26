【更新公告】0927更新內容

親愛的少俠：

為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於9月27日(三)13:30-16:30進行伺服器停機與資料更新。

請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。

本次更新內容：

▼支線劇情：姬風／姜秀

▼前導任務：樂毅

▼新功能：探索巢穴

▼新召喚：昌國君－樂毅

▼石渠深淵、一隅深淵、因緣萃聚新增聶政

▼9/28-10/4 巢穴隱王加倍

▼9/28-10/4 羈絆加倍

▼10/1-10/20 15日簽到活動－中秋晶魄盤

▼洛陽西紙廠商人新增兌換商店，可用太一星石兌換孫武、越女、干將其一，先前未使用到的玩家可於此兌換

調整與修正：

▼優化：隊伍介面點選【切換】可快速切換隊伍

▼優化：戰鬥中觀察狀態可以看到盾牌數與弱點狀態

▼優化：製作商店介面

▼修正：巢穴中使用法寶補血、補魔後，重啟遊戲造成羈絆提供數值計算錯誤

▼修正：圖鑑冒險筆記支線的空白標題

▼修正：同一角色（四寶）可以互相送禮

▼調整：調整快速戰鬥計算方式，獎勵更接近實際戰鬥會是浮動的，也會正確計算考核次數、取得春秋殘簡、消耗印獸飽食度

▼調整：普攻增傷的異聞覺醒技能可於後排生效（影響角色：劉大、關二、張三、掃地翁、繪卷靈、奉茶婆、墨寶靈、天民、君子民、無腸民、干將）

※詳細更新內容請參見維護後遊戲內公告