【更新公告】0927更新內容

親愛的少俠：
為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於9月27日(三)13:30-16:30進行伺服器停機與資料更新。
請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。
本次更新內容：
▼支線劇情：姬風／姜秀
▼前導任務：樂毅
▼新功能：探索巢穴
▼新召喚：昌國君－樂毅
▼石渠深淵、一隅深淵、因緣萃聚新增聶政
▼9/28-10/4 巢穴隱王加倍
▼9/28-10/4 羈絆加倍
▼10/1-10/20 15日簽到活動－中秋晶魄盤
▼洛陽西紙廠商人新增兌換商店，可用太一星石兌換孫武、越女、干將其一，先前未使用到的玩家可於此兌換
調整與修正：
▼優化：隊伍介面點選【切換】可快速切換隊伍
▼優化：戰鬥中觀察狀態可以看到盾牌數與弱點狀態
▼優化：製作商店介面
▼修正：巢穴中使用法寶補血、補魔後，重啟遊戲造成羈絆提供數值計算錯誤
▼修正：圖鑑冒險筆記支線的空白標題
▼修正：同一角色（四寶）可以互相送禮
▼調整：調整快速戰鬥計算方式，獎勵更接近實際戰鬥會是浮動的，也會正確計算考核次數、取得春秋殘簡、消耗印獸飽食度
▼調整：普攻增傷的異聞覺醒技能可於後排生效（影響角色：劉大、關二、張三、掃地翁、繪卷靈、奉茶婆、墨寶靈、天民、君子民、無腸民、干將）
※詳細更新內容請參見維護後遊戲內公告
Changed depots in alpha branch