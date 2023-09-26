2023.09.16更新说明

1、取消第17关《青州追击战》关卡完成度中“刘关张任一人对话郭祖”的设置，改为“刘备对话王政”。该对话仍可触发，但不作为完成度事件。

2、修复个别Steam成就显示错误的问题。

3、取消夏侯惇天生自带的个人天赋“眼力过人”，改为第59关《沛县失利战》中触发“拔矢啖睛”事件后激活。

4、修复了《武将图鉴》中“袁胤”缺失的问题。

5、修复《下邳截击战》中，击退陈兰导致袁术撤退的问题。

6、完善个别剧情对话。

7、修复第14关《黑山破寨战》中张超乱走的错误。

8、修复大黄弩重复获取的错误。

9、修正第57关《蕲阳城内战》中某百姓变身后未改名的错误。