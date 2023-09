October System Events

Share · View all patches · Build 12282774 · Last edited 26 September 2023 – 06:46:05 UTC by Wendy

Find your fortune with this new and updated list of ROLL CALL, WHEEL OF FATE, COMBAT POLY, SURVIVAL PASS AND EXP GP event!!

**

Roll Call

**

Get the weapons in demand this August. Make sure that you are present during the Roll Call.

• Event Period: September 26, 2023 to October 23, 2023 (Maintenance)

• Mechanics: Just log in and check the Roll Call Event tab every day and check in!

• Accumulative Reward: Weapon Case-October

• Rewards:

[table]

[tr][th]DATE[/th] [th]ITEM NAME[/th][/tr]

[tr][td]September 26[/td] [td]Boss Battle Ticket 4 x2[/td][/tr]

[tr][td]September 27[/td] [td]Gold Coin (x3)[/td][/tr]

[tr][td]September 28[/td] [td]Boss Battle Ticket 4 x2[/td][/tr]

[tr][td]September 29[/td] [td]Party Respawn Token (x7)[/td][/tr]

[tr][td]September 30[/td] [td]Libra MINIMI (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]October 1[/td] [td]Combat Dice (x5)[/td][/tr]

[tr][td]October 2[/td] [td]Respawn Token (x7)[/td][/tr]

[tr][td]October 3[/td] [td]Bonus EXP Pass (200%) (x10)[/td][/tr]

[tr][td]October 4[/td] [td]Silver Coin (x3)[/td][/tr]

[tr][td]October 5[/td] [td]Gold Coin (x3)[/td][/tr]

[tr][td]October 6[/td] [td]Respawn Token x7[/td][/tr]

[tr][td]October 7[/td] [td]Ultimate Weapon Renewal Kit x1[/td][/tr]

[tr][td]October 8[/td] [td]1-star Gold Weapon License (7 days)[/td][/tr]

[tr][td]October 9[/td] [td]10000 GP[/td][/tr]

[tr][td]October 10[/td] [td]1-star Gold Gear License (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]October 11[/td] [td]Party Respawn Token x7[/td][/tr]

[tr][td]October 12[/td] [td]Concentrated Green Gas Bomb (30 Days)[/td][/tr]

[tr][td]October 13[/td] [td]Combat Dice (x7)[/td][/tr]

[tr][td]October 14[/td] [td]Ultimate Weapon Renewal Kit x1[/td][/tr]

[tr][td]October 15[/td] [td]Striker Mutagen (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]October 16[/td] [td]Crusher Mutagen (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]October 17[/td] [td]Gold Coin (x3)[/td][/tr]

[tr][td]October 18[/td] [td]Boss Battle Ticket III (x5)[/td][/tr]

[tr][td]October 19[/td] [td]Ultimate Weapon Renewal Kit x5[/td][/tr]

[tr][td]October 20[/td] [td]Gold Coin (x3)[/td][/tr]

[tr][td]October 21[/td] [td]M417 Combat Custom (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]October 22[/td] [td]MYST - Hades Relic Box *1[/td][/tr]

[tr][td]October 23[/td] [td]Joaquin the Deer Hunter 7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Accumulative Reward[/td] [td]Weapon Case-October[/td][/tr]

[/table]

**

Wheel of Fate

**

Spin your luck with this wheel of rewards!

• Event Period: October 1, 2023 to October 31, 2023 (Maintenance)

• Mechanics: Acquire coins by completing a game. Use the coins acquire to spin the wheel and acquire extra items.

[table]

[tr][th]SILVER COIN[/th] [th]DURATION/ AMOUNT[/th][/tr]

[tr][td]FH - Matchstick[/td] [td]x10[/td][/tr]

[tr][td]FH - Cloth[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]FH - Bullet[/td] [td]x10[/td][/tr]

[tr][td]FH - Medal[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]FH - Cloth[/td] [td]x10[/td][/tr]

[tr][td]FH - Matchstick[/td] [td]5 Days[/td][/tr]

[tr][td]FH-Medal[/td] [td]x10[/td][/tr]

[tr][td]Boss Battle Ticket 2[/td] [td]x2[/td][/tr]

[tr][td]Auto-Turret[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]First Aid Kit[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]Boss Battle Ticket 3[/td] [td]x1[/td][/tr]

[tr][td]Flamethrower (1 day)[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][th]GOLD COIN[/th] [th]DURATION/ AMOUNT[/th][/tr]

[tr][td]AK-74U Gold-Plated[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]AK-74U Gold-Plated[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]AK-74U Gold-Plated[/td] [td]30 days[/td][/tr]

[tr][td]Agent Melisa 7 Days[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Desert Camo Micro UZI CORE[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]Desert Camo Micro UZI CORE[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Desert Camo Micro UZI CORE[/td] [td]30 days[/td][/tr]

[tr][td]Spec Ops Mei[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Libra Tracker Knife[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]Libra Tracker Knife[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Libra Tracker Knife[/td] [td]30 days[/td][/tr]

[tr][td]AirForce Package (7 Days)[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Airstrike Designator - Napalm[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]Airstrike Designator - Napalm[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Airstrike Designator - Napalm[/td] [td]30 days[/td][/tr]

[tr][td]Box Gun (S) (7 Days)[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Bush AT-22[/td] [td]1 Day[/td][/tr]

[tr][td]Bush AT-22[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Bush AT-22[/td] [td]30 days[/td][/tr]

[tr][td]Ultimate Weapon Renewal Kit[/td] [td]x1[/td][/tr]

[tr][td]FH -Matchstick[/td] [td]x3[/td][/tr]

[tr][td]FH-Cloth[/td] [td]x3[/td][/tr]

[tr][td]FH-Bullet[/td] [td]x3[/td][/tr]

[tr][td]FH-Medal[/td] [td]x3[/td][/tr]

[tr][td]Ultimate Weapon Renewal Kit[/td] [td]x1[/td][/tr]

[tr][td]Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x10[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[tr][td]Horus MK.48 MOD 0 (Rare)[/td] [td]7 Days[/td][/tr]

[/table]

**

Combat Poly

**

Receive rewards on every dice roll, and collect additional rewards as you go!

• Event Period: October 1, 2023 to October 30, 2023 (Maintenance)

• Mechanics: Roll the dice to get the rewards as you go further. Check the Combat Poly Event tab daily.

• Rewards:

[table]

[tr][th]Mileage[/th] [th]Reward[/th][/tr]

[tr][td]1000 KM[/td] [td]Boss Battle Ticket 4 (x2)[/td][/tr]

[tr][td]2500 KM[/td] [td]Super Megaphone x10[/td][/tr]

[tr][td]3500 KM[/td] [td]Industrial Era G36E (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]4500 KM[/td] [td]Ultimate Weapon Renewal Kit x1[/td][/tr]

[tr][td]6000 KM[/td] [td]Party Respawn Token x15[/td][/tr]

[tr][td]7000 KM[/td] [td]Bonus EXP (300%)+GP (300%) Pass x10[/td][/tr]

[tr][td]8500 KM[/td] [td]Airstrike Designator - LGB (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]10000 KM[/td] [td]Boss Battle Ticket 4 x5[/td][/tr]

[tr][td]15000 KM[/td] [td]Sea Camo M4A1 SOPMOD CORE (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]25000 KM[/td] [td]SG550 Evangelist (30 Days)[/td][/tr]

[/table]

**

Survival Pass

**

Claim awesome weapons for FREE when your log in and play daily! But if you get a VIP pass, it will make your Survival Pass even more rewarding.

• Event Period: September 26, 2023 to October 24, 2023 (Maintenance)

• Mechanics: Earn EXP, level up and get M416 Hades (Permanent) as reward.

Rewards:

[table]

[tr][th]Level[/th] [th]FREE[/th] [th]VIP[/th][/tr]

[tr][td]1[/td] [td]MYST - Hades Gear Relic Box1[/td] [td]MYST - Hades Gear Relic Box1[/td][/tr]

[tr][td]2[/td] [td]EXP/GP Boost 300% 3[/td] [td]Bonus EXP (300%)+GP (300%) Pass 11[/td][/tr]

[tr][td]3[/td] [td]Boss Battle Ticket 4 2[/td] [td]Boss Battle Ticket I 7[/td][/tr]

[tr][td]4[/td] [td]Combat Dice 1[/td] [td]Combat Dice 7[/td][/tr]

[tr][td]5[/td] [td]MYST - Jackpot 1[/td] [td]Boss Batle Ticket III 5[/td][/tr]

[tr][td]6[/td] [td]Boss Battle Ticket III 2[/td] [td]25,000 GP[/td][/tr]

[tr][td]7[/td] [td]Desert Eagle Gold Custom(7 days)[/td] [td]Boss Battle Ticket 4 x5[/td][/tr]

[tr][td]8[/td] [td]1-star Gold Gear License (7days)[/td] [td]Player Name Color Change (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]9[/td] [td]Combat Dice 2[/td] [td]Bonus EXP (300%)+GP (300%) Pass 11[/td][/tr]

[tr][td]10[/td] [td]EXP/GP Boost 300% 5[/td] [td]Boss Battle Ticket II 1[/td][/tr]

[tr][td]11[/td] [td]Boss Battle Ticket II 1[/td] [td]Combat Dice 5[/td][/tr]

[tr][td]12[/td] [td]Boss Battle Ticket III 3[/td] [td]Boss Battle Ticket III 7[/td][/tr]

[tr][td]13[/td] [td]Party Respawn Token 7[/td] [td]25,000 GP[/td][/tr]

[tr][td]14[/td] [td]1-star Gold Weapon License (7days)[/td] [td]ACR_Tiger (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]15[/td] [td]M4A1 SOPMOD Custom (7 Days)[/td] [td]Party Respawn Token15[/td][/tr]

[tr][td]16[/td] [td]Boss Battle Ticket III 1[/td] [td]EXP/GP Boost 300% 11[/td][/tr]

[tr][td]17[/td] [td]EXP/GP Boost 300% 7[/td] [td]Gold Coin 11[/td][/tr]

[tr][td]18[/td] [td]Gold Coin 10[/td] [td]Boss Battle Ticket III 7[/td][/tr]

[tr][td]19[/td] [td]Boss Battle Ticket III 5[/td] [td]Boss Battle Ticket I 8[/td][/tr]

[tr][td]20[/td] [td]Super Megaphone[/td] [td]100,000 GP[/td][/tr]

[tr][td]21[/td] [td]10,000 GP[/td] [td]Concentrated Green Gas Bomb (30 Days)[/td][/tr]

[tr][td]22[/td] [td]Boss Battle Ticket 4 2[/td] [td]TEC9_Tiger (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]23[/td] [td]Combat Dice 4[/td] [td]EXP/GP Boost 300% 11[/td][/tr]

[tr][td]24[/td] [td]25,000 GP[/td] [td]Boss Battle Ticket 47[/td][/tr]

[tr][td]25[/td] [td]Gold Coin 5[/td] [td]Combat Dice 5[/td][/tr]

[tr][td]26[/td] [td]MYST - Hades Gear Relic Box1[/td] [td]MYST - Jackpot 7[/td][/tr]

[tr][td]27[/td] [td]Knt308_Tiger (7 Days)[/td] [td]Ultimate Weapon Renewal Kit x1[/td][/tr]

[tr][td]28[/td] [td]MYST - Hades Relic Box1[/td] [td]MYST - Hades Relic Box7[/td][/tr]

[tr][td]29[/td] [td]Bonus EXP (800%)+GP (800%) Pass 1[/td] [td]Bonus EXP (800%)+GP (800%) Pass *10[/td][/tr]

[tr][td]30[/td] [td]M416_Hades (30 Days)[/td] [td]M416_Hades (Permanent)[/td][/tr]

[/table]

Level 30 Reward



M416 Hades

Unleash the Hades M416, the crowning jewel of the Battlepass, meticulously engineered for unparalleled versatility and battlefield dominance. This assault rifle combines precision engineering with a relentless design, offering unrivaled accuracy, modular adaptability, and a menacing presence that makes it the weapon of choice for elite soldiers.

[table]

[tr]

[td]Damage[/td]

[td]51[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Weight[/td]

[td]11[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Fire Rate[/td]

[td]285[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Accuracy[/td]

[td]66[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Recoil[/td]

[td]24[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Range[/td]

[td]3750[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Max Ammo[/td]

[td]30[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Remaining Ammo[/td]

[td]90[/td]

[/tr]

[/table]

**

EXP & GP

**

This will surely be for every ranger, check the dates for your daily grind.

[table]

[tr][th]Begin time[/th] [th]End time[/th] [th]Events[/th][/tr]

[tr][td]09/26/2023[/td] [td]09/26/2023 [/td] [td]Maintenance Boost (200%)[/td][/tr]

[tr][td]09/30/2023[/td] [td]09/30/2023 [/td] [td]Weekend EXP GP BOOST(250%)[/td][/tr]

[tr][td]10/01/2023 [/td] [td]10/01/2023 [/td] [td]1st Day of the Month EXP GP BOOST (400%)[/td][/tr]

[tr][td]10/03/2023[/td] [td]10/03/2023 [/td] [td]German Unity Day (200%EXP &GP)[/td][/tr]

[tr][td]10/05/2023[/td] [td]10/05/2023 [/td] [td]World Teacher Day (200%EXP &GP)[/td][/tr]

[tr][td]10/07/2023[/td] [td]10/08/2023 [/td] [td]EXP GP Rush Weekend (250%)[/td][/tr]

[tr][td]10/10/2023[/td] [td]10/10/2023 [/td] [td]Maintenance Boost (200%)[/td][/tr]

[tr][td]10/13/2023[/td] [td]10/13/2023 [/td] [td]Friday EXP GP Frenzy (300%)[/td][/tr]

[tr][td]10/14/2023[/td] [td]10/15/2023 [/td] [td]Weekend EXP GP BOOST(250%)[/td][/tr]

[tr][td]10/18/2023[/td] [td]10/18/2023 [/td] [td]GM-RoadRunner/Honesto Birhtday!! (400% EXP GP)[/td][/tr]

[tr][td]10/21/2023[/td] [td]10/22/2023 [/td] [td]Weekedn EXP GP Bonanza Blitz (250%EXP &GP)[/td][/tr]

[tr][td]10/24/2023[/td] [td]10/24/2023 [/td] [td]United Nations Day (200%EXP &GP)[/td][/tr]

[tr][td]10/27/2023[/td] [td]10/27/2023 [/td] [td]Friday GP Night Boost (300% GP)[/td][/tr]

[tr][td]10/28/2023[/td] [td]10/28/2023 [/td] [td]Saturday EXP Boost (300% EXP)[/td][/tr]

[/table]

**

5-Shot

**

Collect numbers and fill your cards to win BIG!!

[table]

[tr][th]Item Name[/th][/tr]

[tr][td]MYST - Hades Relic Box x1[/td][/tr]

[tr][td]Reaper Kriss SpecOps (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]MYST - Zeus Relic Box x1[/td][/tr]

[tr][td]Reaper RPK-74M (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]MYST - Kiiken Shoujo x1[/td][/tr]

[tr][td]Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x 10[/td][/tr]

[tr][td]Transparent Vest (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]Concentrated Green Gas Bomb (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]Zodiac Libra Mask (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]Balisong Knife (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]Eliminator Hauser (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]Reaper Sickle (7 days)[/td][/tr]

[tr][td]Party Respawn Token x7[/td][/tr]

[tr][td]AgentZ Package (7 Days)[/td][/tr]

[tr][td]MK18 MOD1 Desert Camo (30 Days)[/td][/tr]

[/table]

===================================

