EA3.28稳定版定期更新说明

游戏将会以测试版为主要更新.当完成重要更新时才会同步到默认版本

因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰

测试版进入方法(右键游戏->属性->测试版->Test(测试新功能))

以下是从测试版移植的改动实装:

后续计划:

关于题库系统,经过考虑此系统可能不适合本游戏目的与风格,将会剔除,并将内容重心放在引导与帮助上.题库系统后续可能会以免费DLC的形式发布

新功能

游戏内增加回看上一句的功能

新版帮助系统可在附加内容中浏览.

Bug修复

3-1(数组)中,无法打开历史记录的问题

关卡5-3(生成树)中,可跳过部分与文字提示不一致的问题

修复了6-2不能正常跳过的问题

修复了拖动物体到其他物体上时可能会重叠导致无法拖拽自己想要的物体的问题

修复了同时打开多个弹窗时逻辑混乱的问题

调整分辨率时游戏音效覆盖在界面上的问题

修复地区非中文引发的崩溃

游戏体验

1-3(循环链表),4-A(广义表)中,现在打开回看会隐藏可操作按钮

优化4-3文本输入框的位置与图层

优化第六章节(排序)演示的表现,提高流畅度

现在当物品重叠时，物品不会飞那么远了。同时拖拽时不会撞击到其他物体

为所有需要拖动物体的关卡增设延迟,拖动产生的结果延长1.5秒生效,在误操作时可以拖走以保证有撤回的时间

刷新主界面与选关界面时不会再有文字变换的残留

增加了关卡内提示按钮,帮助按钮的音效

文字与新的对话框更加协调

美化对话框

设置界面重新排版并优化了反馈效果,同时增加了不保存返回的功能

优化了主页以及选关界面的按钮反馈效果

优化了帮助页面的滚轮效果

优化了对话框的操作逻辑

优化了回看的使用体验:允许使用滚轮滚动回看,同时在回看时禁用摄像机操作

优化了可移动物体的反馈效果(拾取时与光标在其上时的视觉反馈)



意见与问题反馈/售后/交流群:570409322

