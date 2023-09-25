紧急修复：23-9-25

修复错误：

1.修复通知不辞而别文本中存在错别字的BUG

2.修复狮相门地区主线中文案错误的BUG

3.修复世外秘境奇遇中与年轻侠士对话选治疗伤势，只会恢复胸背位置的BUG

4.修复人物喜好的物品类型中存在不可用类型的BUG

5.修复狮相主线，在一个时节内完成清理叛徒后的所有剧情，无法参加宴会的BUG

6.修复制造领取产物后工具耐久没耗尽也可能重置工具选择的BUG

7.修复研读界面策略与tips显示不一致的BUG

8.修复超重但区域内移速未被减慢的情况下，世界状态不提示超重的BUG