2023.09.24更新说明（章节更新）

1、更新第七章全部关卡，小计8个新关，连同6月更新的3关，本章共计11个关卡。

2、开放李傕、郭氾图鉴，可读取第46关剧情《萧瑟之城-下邳-县城》存档后，在后续的剧情中触发激活。

3、开放王允图鉴，可读取第30关《平原争夺战》战后存档后，在后续的剧情中触发激活。

4、优化电脑方医生的AI行动方针。

5、辅助装备“绝影”增加特技“辅助不利地形”。

6、兵种“亲卫兵”改名为“虎贲士”，且攻击范围改为八向攻击。

7、护卫系兵种（斧钺手、近卫兵、虎贲士）增加对弓兵系、弩兵系125%兵种克制。

8、战场物品增加发光特效，便于玩家寻找。

9、“智将”兵种降低攻击成长，增加防御成长。

10、优化装备及道具物品图标配色。

11、调整了强弩兵的攻击范围。

12、修正《郯东撤退战》剧情及标准难度下，曹纯的出场位置错误问题。

13、修复《黑山破寨战》中张燕的名字仍然为褚燕的错误。

14、刘备的仁厚特性修改为“每回合恢复周围战友体力最大值的10%”，仅对仁厚性格的刘备生效。

15、阴天增加风系策略的伤害30%，雪天增加风系和土系策略各20%。

16、微调道士和策士所能施放的策略类型。

17、优化关羽和张飞的人物造型。

18、取消赵云二三转的“智将”分支，改为“枪兵”分支。

19、调整盗贼兵种的战法为“妙手”，刺客兵种的战法名称由“雷霆”改为“偷袭”。

20、增加策士兵种的战法威力以及施放范围。

21、“高傲”性格无视攻防的特性中，增加无视精神力。

22、优化策略“巨浪”施放时卡顿的问题。