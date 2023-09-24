1、更新第七章全部关卡，小计8个新关，连同6月更新的3关，本章共计11个关卡。
2、开放李傕、郭氾图鉴，可读取第46关剧情《萧瑟之城-下邳-县城》存档后，在后续的剧情中触发激活。
3、开放王允图鉴，可读取第30关《平原争夺战》战后存档后，在后续的剧情中触发激活。
4、优化电脑方医生的AI行动方针。
5、辅助装备“绝影”增加特技“辅助不利地形”。
6、兵种“亲卫兵”改名为“虎贲士”，且攻击范围改为八向攻击。
7、护卫系兵种（斧钺手、近卫兵、虎贲士）增加对弓兵系、弩兵系125%兵种克制。
8、战场物品增加发光特效，便于玩家寻找。
9、“智将”兵种降低攻击成长，增加防御成长。
10、优化装备及道具物品图标配色。
11、调整了强弩兵的攻击范围。
12、修正《郯东撤退战》剧情及标准难度下，曹纯的出场位置错误问题。
13、修复《黑山破寨战》中张燕的名字仍然为褚燕的错误。
14、刘备的仁厚特性修改为“每回合恢复周围战友体力最大值的10%”，仅对仁厚性格的刘备生效。
15、阴天增加风系策略的伤害30%，雪天增加风系和土系策略各20%。
16、微调道士和策士所能施放的策略类型。
17、优化关羽和张飞的人物造型。
18、取消赵云二三转的“智将”分支，改为“枪兵”分支。
19、调整盗贼兵种的战法为“妙手”，刺客兵种的战法名称由“雷霆”改为“偷袭”。
20、增加策士兵种的战法威力以及施放范围。
21、“高傲”性格无视攻防的特性中，增加无视精神力。
22、优化策略“巨浪”施放时卡顿的问题。
建安外史 The Tales of Jian An update for 24 September 2023
2023.09.24更新说明（章节更新）
1、更新第七章全部关卡，小计8个新关，连同6月更新的3关，本章共计11个关卡。
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