神迹：舰队上限增加、自动占领解锁

版本号0.0.7.20

2023年9月24日

[color=yellow]优化[/color]

1.重做神迹三清巡猎场，其效果为：每级增加[color=yellow]15000[/color]舰队统帅值,每5级增加上阵分队数量[color=yellow]1[/color]，最大[color=yellow]4[/color]。[color=yellow](上阵9队)[/color]

2.将神迹三清巡猎场的[color=yellow]自动占领功能改为默认开启[/color]。

3.取消自动占领功能的次数限制。

4.修改战斗结算界面对应UI显示。

5.修改加成界面对应显示。

6.修改对应帮助说明。

[color=yellow]修复[/color]

1.修复了能量数值显示的异常。

2.修复了某情况下无法进入位面战斗的问题。

"文字版戴森球+硬核太空放置"《星际工业国》

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《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。

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