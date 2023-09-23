【单人模式】Ver.0923 hotfix更新前瞻

新增内容：
* 1、六道试炼中组队功能开启（试运行），发现问题请及时与开发组-大卫反馈。
常规优化：
* 1、道具【洗髓丹】洗髓效果持续时间由180秒下调至60秒；
- 2、商人【说书人】5~10级的金色品质侠客出现概率大幅度提高；
- 3、商人【说书人】5~10级的每次主动刷新消耗因概率提高也对应提高。
缺陷修复：
* 1、修复了【阿依帕夏】悬赏任务天下神兵【贰】系列任务道具无法提交的问题；
- 2、修复了【开天造物丸】【辟地再造丸】【日月精华丸】的使用效果缺失的问题；
- 3、修复了在某些情况下服用丹药条件不满足时的失败提示缺失的问题。
六道优化：
* 1、六道试炼增加组队模式，最大支持双人组队进入-组队时不会触发同门队友；
- 2、调整六道死亡逻辑，死亡后不会立刻前往通天舍，而是进入重伤，10秒内未复活前往通天舍-组队时两人都进入重伤才会开始倒计时；
- 3、修复慕火试炼牌放入背包进关卡不会消耗的问题；
- 4、增加六道召唤生物存在上限，超过10只后将不再召唤新的怪物；
- 5、去除六道普通毒蛇攻击命中会附加毒邪入侵；
- 6、修复倒计时结束可能不出怪的问题；
- 7、增加前往通天舍后，自动杀死关卡内剩余怪物的功能。
引路人修复：
* 1、修复江湖引路人，好友系统无法添加别人的问题；
- 2、修复好友系统处理一条信息后，其他信息消失问题。
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