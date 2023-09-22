活字引擎3.5.9已更新！本次更新内容：
1.虽然导出bug还在修复中，但是这次先加了个导出等待界面，导出完毕之后这个界面会跳出来让你等待导出彻底结束（要是一直是这个界面就说明导出失败了！）
2.Azure额度又用完了！这次不但充了而且还做了一些更新，合成Azure语音的速度可能比之前更快了！
3.现在新项目默认不会勾选角色设置中的“角色名字和角色显示在同侧”了！因为这个功能可能会困扰新用户，总是有新用户问“为什么我的名字位置变了！”
活字引擎 update for 22 September 2023
活字引擎3.5.9已更新！增加导出等待界面！
活字引擎3.5.9已更新！本次更新内容：
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update