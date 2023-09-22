活字引擎3.5.9已更新！增加导出等待界面！

活字引擎3.5.9已更新！本次更新内容：

1.虽然导出bug还在修复中，但是这次先加了个导出等待界面，导出完毕之后这个界面会跳出来让你等待导出彻底结束（要是一直是这个界面就说明导出失败了！）

2.Azure额度又用完了！这次不但充了而且还做了一些更新，合成Azure语音的速度可能比之前更快了！

3.现在新项目默认不会勾选角色设置中的“角色名字和角色显示在同侧”了！因为这个功能可能会困扰新用户，总是有新用户问“为什么我的名字位置变了！”